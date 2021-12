Napoli, dalla cooperativa alla riabilitazione

Sono entrata a Pozzuoli due anni fa ed è stato tragico penso che è comprensibile. E' stata una cosa che non mi aspettavo perché non non era la mia vita poi ho avuto l'occasione di trovarmi adesso qui. L'emozione che provo oggi è come se inizio a camminare di nuovo. E' come una persona che è stata ferma per tanto tempo e inizia di nuovo a imparare a camminare, a imparare a fare le cose. Sentirsi detenute è sensazione più tremenda che possa esistere, quindi io penso che la solidarietà delle altre persone e il non pregiudizio perché purtroppo oggi si vive col pregiudizio perché è come se ti marchiassero. Una persona volta che sei entrata in un determinato luogo, rimarrai sempre con quel marchio. Spero di no. Spero sempre che questa cosa non mi segni nelle cose future. Non avere questa etichetta addosso di ex detenuta o attualmente perché io adesso sono ancora detenuta. Vivo in semilibertà. Sarebbe che io la mattina vengo al lavoro e finito il lavoro devo ritornare in carcere. Cooperativa Lazzarelle quest'anno aperto un Bistrot in Galleria Principe. Dopo 10 anni di lavoro in carcere cacciamo appunto la testolina fuori e lavoriamo anche all'esterno sempre con le donne detenute. Quest'anno partecipiamo al pacco alla camorra che è un pacco all'interno del quale ci sono prodotti realizzati sui beni confiscati. Il pacco serve un po' per contrastare appunto la criminalità organizzata e siamo contente di esserci anche noi quest'anno perché con il lavoro in carcere, con il lavoro che diamo alle donne detenute contribuiamo anche noi a contrastare appunto il fenomeno della criminalità organizzata. La cooperativa in carcere ha una torrefazione, assume regolarmente le detenute che lasciano quotidianamente la loro cella e vengono a lavorare all'interno producendo il caffè.