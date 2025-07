Nel centro storico di Napoli, in vico del Fico al Purgatorio, è apparsa una cappella votiva con una Madonna Addolorata raffigurata come donna palestinese, avvolta in una bandiera. L’opera anonima invita alla riflessione sulla tragedia di Gaza, con un messaggio rivolto ai fedeli: "Donate un fiore per i miei figli. I miei bambini sono uguali ai vostri" .