Napoli, madre 14enne uccisa: lui è venuto a casa e piangeva

"Due settimane fa lui è venuto qua, ha pianto, ha mangiato a casa mia. Dopo dissi: Martina vedi bene tu quello che vuoi fare, se non lo vuoi più, lascialo perdere. Mia figlia logicamente aveva, no paura di lasciarlo, però non lo voleva lasciare perché ci stava un sentimento". "Lei che le diceva a sua figlia di questo ragazzo?" "Lei, all'epoca era innamorata però l'ultimo periodo forse gli ha dato una sberla, e dalla sberla ha capito che questo poteva essere violento" "L'aveva già picchiata?". "L'ho saputo due settimane fa io. E io dissi: Martina vedi bene quello che devi fare. Dissi: Martina, a mamma, tu vai a scuola, sul rettifilo stai, sto tranquilla? O mi viene qualcuno e mi dicono: tua figlia è morta, e ti uccide. Infatti così è stato. .