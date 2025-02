Cinque pistole, 128 munizioni, oltre 1 chilo di marijuana, ma anche hashish e cocaina. È il bilancio di un sequestro compiuto in via Catone, a Napoli costato le manette a un 31enne del posto già noto alle forze dell'ordine. L'uomo ha tentato due volte la fuga in una notte; la seconda è finito in manette. .