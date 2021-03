Napoli, scippano rolex in scooter: muoiono speronati

Un Rolex e una pistola terra, due cadaveri senza segni di colpi d'arma da fuoco e una smart contro un muro. È questo lo scenario che è apparso ai Carabinieri di Marano, in provincia di Napoli, dopo la segnalazione della polizia municipale di un incidente sulla via consolare Campana in una zona periferica tra Marano e Villariccia, in provincia di Napoli. Sui due corpi a terra, poco lontano da uno scooter Tmax nessun foro di proiettile nonostante i numerosi bossoli. La prima ipotesi fatta dagli investigatori è che si sia trattato della reazione ad una rapina. Una ricostruzione avvalorata dal proprietario della smart che alcune ore dopo si è presentato spontaneamente dai Carabinieri per raccontare la sua versione dei fatti. È Giuseppe Greco di 26 anni, incensurato, che secondo la dinamica ripresa dalle telecamere della zona, dopo aver subito il furto del Rolex ha speronato con la smart lo scooter e si è allontanato. I due uomini trovati morti sono Ciro Chirollo di 30 anni, Domenico Romano di 40, entrambi pregiudicati. Le indagini non sono chiuse, ma sembra accertato il tentativo di rapina che ha scatenato l'inseguimento e lo speronamento fatale.