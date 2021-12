Napoli, si intensificano i controlli anti assembramenti

L'Arma dei Carabinieri ha intensificato le attività di controllo per la verifica del rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da Covid-19. Il tutto sensibilizzando i cittadini al rispetto delle previsioni di legge e sanzionando eventuali violazioni. Il tutto per garantire la sicurezza e la salute ovviamente, il tutto a sostegno della cittadinanza e dei turisti garantendone la salute e la possibilità di trascorrere in sicurezza queste ricorrenze. L'esito dei controlli è altamente positivo, la cittadinanza, i cittadini hanno evidenziato grande senso civico non rispettare quelle che sono le regole, ovviamente, per la prevenzione del contagio da Covid-19, tra la giornata di ieri e la giornata di oggi sono stati controllati circa 2.000 utilizzatori di mezzi pubblici, oltre 200 persone a piedi, 50 esercizi commerciali, con l'elevazione di 9 sanzioni nei confronti di altrettante violazioni.