Napoli, super green pass e ristoranti

Super Green pass e ristoranti. Ai nastri di partenza la nuova misura che tra le altre cose permette l'ingresso nei locali al chiuso solo ai possessori del cosiddetto Green Pass rafforzato, cioè ottenuto con la vaccinazione e valido 9 mesi o essendo guariti dal Covid. "Credo sia veramente una forma di rispetto e tutela. Io credo che comunque è una cosa troppo, stiamo andando troppo oltre la privacy e la libertà di una persona. Io penso sia giustissimo. Io penso sia giusto perché penso che comunque il vaccino sia una tutela per tutti e non è giusto che le persone che non sono vaccinate hanno dei benefici grazie alle persone che si vaccinano." A Napoli la misura è accolta dai ristoratori abbastanza bene. Poco cambia dal punto di vista delle procedure. "Noi già siamo abituati a controllare il Green Pass quindi basterà semplicemente aggiornare l'applicazione che prevede appunto la verifica di questo Green Pass, verifica rinforzata. Sicuramente da ristoratore la ritengo un provvedimento positivo perché ci fa stare aperti e ci dà la possibilità di lavorare in sicurezza con il pubblico. Ben vengano queste misure ma ben vengano anche i controlli e il rispetto da parte delle altre attività commerciali perché ci sono tante attività dove purtroppo non si controlla più la temperatura, dove ci sono gli assembramenti e questo non va bene." Ma ci sono anche opinioni diverse che reputano questa misura poco incisiva rispetto ad altre. "Penso che sia una misura inutile perché già eravamo protetti col fatto che le persone avevano iniziato a capire, le persone responsabili che entrare in un luogo chiuso porta ancora dei rischi. Aggiungo anche che il tampone può essere una misura di tutela per tutti. Se ripeto oggi da responsabilmente e quindi renderli gratuiti può favorire anche tra i vaccinati un maggior monitoraggio e quindi una maggiore tutela sanitaria.".