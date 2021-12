Natale a Rimini, viaggio nei presepi della Romagna

Le mascherine sui volti delle sculture di sabbia, la pandemia irrompe nella tradizione del Presepe. Il Covid, è la peste nella scenografia del Natale sulla spiaggia di Rimini. "Questo presepe, è stato fatto a nome della rinascita. Mondo Nuovo, è un dottore che comunque sta facendo il vaccino. E una ricercatrice, che sta studiando il Covid. Mondo Antico, un altro tipo di dottore, un'altra pandemia che quella della peste. Firenze, dopo la pandemia della peste rinata completamente. Quindi, gli artisti si auspicano che anche noi possiamo avere una rinascita". "Quattro persone in 15 giorni hanno creato 18 statue circa 70 tonnellate di sabbia". "Sto spiegando ai bambini, cos'è il Covid chiaramente da credente è un po' in contrasto, però fa parte della nostra realtà". Sulla Riviera romagnola, dopo la cancellazione imposta dal virus lo scorso anno, si ricompone il percorso dei presepi artistici, identità del territorio. A Predappio nel forlinese, Gesù nasce nel Grotte della solfatara. A Bellaria, l'ambientazione è marina, e le statue sono opere scolpite a mano in blocchi di ghiaccio. Il presepe galleggia sull'acqua, in dieci rappresentazioni, nei canali di Comacchio. A Cervia, è la cristallizzazione del sale a dare forma alla natività. Immerso nella nebbia, il Presepe sulle barche storiche del Museo della Marineria nel Porto Canale di Cesenatico. Colori, luci e musica ispirato a Giotto, la modernità della video arte nel presepe di Milano Marittima. A Oltremare, è alta 18 metri e illumina la collina di Riccione, è la pallina natalizia più grande d'Italia.