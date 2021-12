Natale, gli auguri dai politici del mondo

Ricorda il marito scomparso lo scorso Aprile, la Regina Elisabetta Seconda. Nel suo messaggio nel giorno di Natale, dopo 73 anni di matrimonio, la Regina d'Inghilterra, ha reso un toccante tributo al suo defunto marito il suo amato Filippo. Anche se questo è un periodo di grande felicità, per molti il Natale può essere anche un periodo triste, per alcuni che hanno perso qualcuno di caro. E quest'anno, lo capisco". Un messaggio insolitamente personale, con il quale la Regina ha voluto condividere il dolore di molti concittadini, che hanno perso in questi due anni difficili i loro cari. Nel suo primo Natale alla Casa Bianca, Joe Biden ha elogiato l'immenso coraggio degli americani di fronte alla pandemia, e li ha invitati a cercare luce e unità nelle difficoltà. Ricorda i mesi difficili della pandemia Frank-Walter Steinmeier, invita tutti i suoi concittadini a continuare la lotta contro il Coronavirus, che è stata in questi mesi una questione dice di responsabilità individuale. Lo stato, non può indossare la maschera protettiva per noi ha detto Steinmeier sul discorso di Natale, ne può vaccinarsi per noi ha detto. Il messaggio del Presidente francese Macron, è stato affidato ai social in un momento difficilissimo per la Francia, a causa del numero elevatissimo di contagi, tanto che il Presidente francese, ha convocato per lunedì prossimo il Consiglio di Difesa Sanitarie. I tradizionali auguri del Presidente Mattarella, arriveranno come sempre a fine anno, ma il Quirinale ha voluto regalare una vista inedita del Palazzo fatta con un drone. Un video affidato ai social, nel quale si vede il Cortile D'onore dove campeggia una doppia stella, un grande albero natalizio. E infine il presepe, allestito nel Palazzo con la scritta finale auguri.