Naufragio Cutro, a processo 6 militari per mancato soccorso

Ci sarà un processo per i presunti mancati soccorsi alla Summer Love, il caicco carico di immigrati partito dalla Turchia, che la notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023 si schiantò contro una secca al largo di Steccato di Cutro in Calabria, provocando la morte di 94 migranti, 35 dei quali minorenni e un numero imprecisato di dispersi. Lo ha disposto il giudice dell'udienza preliminare di Crotone, Elisa Marchetto, che ha deciso di rinviare a giudizio quattro ufficiali della Guardia di Finanza e due della Guardia Costiera. I sei sono accusati di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo. Nella sua requisitoria nel corso dell'udienza preliminare il Pubblico Ministero Pasquale Festa ha ricostruito le drammatiche ore di quella notte, a suo dire gli imputati avrebbero agito con grave negligenza, imprudenza e imperizia e anche in violazione delle normative che regolano il soccorso in mare. Nessuno, a detta dell'accusa, seguì le regole di ingaggio previste in casi del genere e sempre secondo il Pubblico Ministero, a incidere sulla valutazione dello scenario operativo, sarebbe stata anche la mancanza di scambio di informazioni tra la Guardia di Finanza e la Capitaneria. Le contestazioni della Procura puntano su una serie di sottovalutazioni che si sono sommate a carenze strumentali e ai mezzi inefficienti. Il processo fissato per il 14/01/2026 dovrà stabilire la verità. Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi intanto ha manifestato vicinanza agli imputati e si dice certo che dimostreranno la propria completa estraneità rispetto alle accuse che vengono loro rivolte. .