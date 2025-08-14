Naufragio Lampedusa, ancora senza esito le ricerche dei migranti dispersi

00:01:08 min
|
1 ora fa

L'unica certezza, per il momento, sono i corpi senza vita arrivati al Molo Favaloro e poi trasferiti nel cimitero di Lampedusa. Poi, del naufragio avvenuto mercoledì pomeriggio a 14 miglia dalla costa non si sa molto altro. 60 sono i sopravvissuti. 58 sono ospitati all'interno nello spot di Contrada Imbriacola gestito dalla Croce Rossa Italiana. In due sono stati trasferiti in elisoccorso ad Agrigento. Tra le vittime accertate c'è anche una bimba di appena 10 mesi, viaggiava con la madre. Quando il barcone si è ribaltato, ha raccontato la donna ai soccorritori, le onde hanno strappato la piccola dal suo abbraccio. L'ha rivista soltanto quando gli uomini della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza l'hanno recuperata in mare senza vita. A prendersi cura dei naufraghi, il personale della Croce Rossa italiana. "Abbiamo visto un ragazzo abbracciato dai suoi compagni di viaggio perché purtroppo ha perso il fratello. Un altro uomo ha dichiarato di aver perso i tre cugini". Le ricerche di eventuali dispersi sono andate avanti per tutto il giorno, ma senza esito. E intanto, sull'isola, continuano ad arrivare barche cariche di migranti partiti dalla Libia. .

Sicurezza in montagna, i consigli del soccorso alpino valdostanoSicurezza in montagna, i consigli del soccorso alpino valdostano
cronaca
Sicurezza in montagna, i consigli del soccorso alpino valdostano
00:02:36 min
| 31 minuti fa
pubblicità
ERROR! FLUT1408011ERROR! FLUT1408011
cronaca
Donna investita a Milano, ultimo saluto a Cecilia De Astis
00:01:00 min
| 1 ora fa
ERROR! FLUT1408010ERROR! FLUT1408010
cronaca
Etna, drone mostra il fiume di lava incandescente
00:01:00 min
| 1 ora fa
ERROR! SRV INCHIESTA URBANISTICA revoca arrestiERROR! SRV INCHIESTA URBANISTICA revoca arresti
cronaca
Caso urbanistica, liberi ex assessore Tancredi e altri due
00:02:02 min
| 2 ore fa
Donna investita a Milano, i funerali, 3 dei 4 minori trovati in PiemonteDonna investita a Milano, i funerali, 3 dei 4 minori trovati in Piemonte
cronaca
Donna investita a Milano, 3 dei 4 minori trovati in Piemonte
00:01:56 min
| 2 ore fa
Femminicidi, procuratore Menditto: ne occorrono 300 in piùFemminicidi, procuratore Menditto: ne occorrono 300 in più
cronaca
Femminicidi, procuratore Menditto: ne occorrono 300 in più
00:01:58 min
| 2 ore fa
Marzabotto, Zuppi legge nomi bimbi uccisi guerra GazaMarzabotto, Zuppi legge nomi bimbi uccisi guerra Gaza
cronaca
Marzabotto, Zuppi legge nomi bimbi uccisi guerra Gaza
00:02:25 min
| 2 ore fa
Salerno, 70 migranti sbarcati da nave ong Sea WatchSalerno, 70 migranti sbarcati da nave ong Sea Watch
cronaca
Salerno, 70 migranti sbarcati da nave ong Sea Watch
00:00:48 min
| 4 ore fa
Ponte Morandi, 7 anni fa il crollo in cui morirono 43 personePonte Morandi, 7 anni fa il crollo in cui morirono 43 persone
cronaca
Ponte Morandi, 7 anni fa il crollo in cui morirono 43 persone
00:02:02 min
| 4 ore fa
Emergenza caldo, Nord Ovest da bollino rosso e notti tropicaliEmergenza caldo, Nord Ovest da bollino rosso e notti tropicali
cronaca
Emergenza caldo, Nord Ovest da bollino rosso e notti tropicali
00:01:57 min
| 5 ore fa
Vacanze, rubati i dati di oltre 70000 persone negli hotelVacanze, rubati i dati di oltre 70000 persone negli hotel
cronaca
Vacanze, rubati i dati di oltre 70000 persone negli hotel
00:01:42 min
| 5 ore fa
Ferragosto, oltre 12 milioni di veicoli in strada per il ponteFerragosto, oltre 12 milioni di veicoli in strada per il ponte
cronaca
Ferragosto, oltre 12 milioni di veicoli in strada per il ponte
00:01:33 min
| 6 ore fa
Sicurezza in montagna, i consigli del soccorso alpino valdostanoSicurezza in montagna, i consigli del soccorso alpino valdostano
cronaca
Sicurezza in montagna, i consigli del soccorso alpino valdostano
00:02:36 min
| 31 minuti fa
ERROR! FLUT1408011ERROR! FLUT1408011
cronaca
Donna investita a Milano, ultimo saluto a Cecilia De Astis
00:01:00 min
| 1 ora fa
ERROR! FLUT1408010ERROR! FLUT1408010
cronaca
Etna, drone mostra il fiume di lava incandescente
00:01:00 min
| 1 ora fa
ERROR! SRV INCHIESTA URBANISTICA revoca arrestiERROR! SRV INCHIESTA URBANISTICA revoca arresti
cronaca
Caso urbanistica, liberi ex assessore Tancredi e altri due
00:02:02 min
| 2 ore fa
Donna investita a Milano, i funerali, 3 dei 4 minori trovati in PiemonteDonna investita a Milano, i funerali, 3 dei 4 minori trovati in Piemonte
cronaca
Donna investita a Milano, 3 dei 4 minori trovati in Piemonte
00:01:56 min
| 2 ore fa
Femminicidi, procuratore Menditto: ne occorrono 300 in piùFemminicidi, procuratore Menditto: ne occorrono 300 in più
cronaca
Femminicidi, procuratore Menditto: ne occorrono 300 in più
00:01:58 min
| 2 ore fa
Marzabotto, Zuppi legge nomi bimbi uccisi guerra GazaMarzabotto, Zuppi legge nomi bimbi uccisi guerra Gaza
cronaca
Marzabotto, Zuppi legge nomi bimbi uccisi guerra Gaza
00:02:25 min
| 2 ore fa
Salerno, 70 migranti sbarcati da nave ong Sea WatchSalerno, 70 migranti sbarcati da nave ong Sea Watch
cronaca
Salerno, 70 migranti sbarcati da nave ong Sea Watch
00:00:48 min
| 4 ore fa
Ponte Morandi, 7 anni fa il crollo in cui morirono 43 personePonte Morandi, 7 anni fa il crollo in cui morirono 43 persone
cronaca
Ponte Morandi, 7 anni fa il crollo in cui morirono 43 persone
00:02:02 min
| 4 ore fa
Emergenza caldo, Nord Ovest da bollino rosso e notti tropicaliEmergenza caldo, Nord Ovest da bollino rosso e notti tropicali
cronaca
Emergenza caldo, Nord Ovest da bollino rosso e notti tropicali
00:01:57 min
| 5 ore fa
Vacanze, rubati i dati di oltre 70000 persone negli hotelVacanze, rubati i dati di oltre 70000 persone negli hotel
cronaca
Vacanze, rubati i dati di oltre 70000 persone negli hotel
00:01:42 min
| 5 ore fa
Ferragosto, oltre 12 milioni di veicoli in strada per il ponteFerragosto, oltre 12 milioni di veicoli in strada per il ponte
cronaca
Ferragosto, oltre 12 milioni di veicoli in strada per il ponte
00:01:33 min
| 6 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità