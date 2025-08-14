Naufragio Lampedusa, CRI: 58 superstiti nel centro

Dei 58 presenti abbiamo 54 uomini e quattro donne. Attualmente le condizioni di salute sono discrete. Ovviamente quello che risalta di più è la loro stanchezza, la spossatezza, dopo un viaggio così difficile. Le prime azioni sono state quelle di cure sanitarie e di rifocillamento. Hanno bisogno di riposo e quindi nelle prossime ore inizieremo ad ascoltarli in maniera più approfondita e a rilevare eventuali vulnerabilità. Abbiamo saputo della bambina, della neonata. All'interno dell'hotspot, abbiamo la mamma, che ha perso ovviamente la figlia e il il marito. È una delle signore, più attenzionate dalla nostra equipe multidisciplinare, è sotto osservazione, come ho detto, a livello di salute gode di buone condizioni. .

