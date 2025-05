Martedì 20 maggio è scattata l’operazione “Millennium” della Dda di Reggio Calabria contro un’alleanza tra cosche che gestiva il traffico di droga in monopolio. L’inchiesta ha portato a 97 arresti in 15 province, tra cui Milano, Roma, Torino e Bologna. Le cosche avevano creato una struttura unitaria e sovraordinata per controllare lo spaccio su larga scala. Sequestrate anche due società usate per coprire le attività illecite. .