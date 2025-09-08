Nel 2025 60 suicidi in carcere, l'ultimo a Sollicciano

00:01:55 min
|
1 ora fa

Aveva 26 anni, si è tolta la vita impiccandosi nella sua cella, era stata arrestata dopo l'aggressione ad un anziano di 91 anni e il suo legale stava per chiedere i domiciliari. È il 60esimo caso quest'anno, il terzo a Sollicciano, una delle strutture più fatiscenti del nostro paese per sovraffollamento e carenze igienico-sanitarie. Nella sezione femminile, secondo il garante dei detenuti di Firenze, il problema non è tanto legato alla quantità, ma alla loro condizione. "Le criticità dovute alla composizione della popolazione detenuta, la stessa signora che si è tolta la vita ha un passato troppo per lei, seppur giovanissima di tossicodipendenza. E uno di quei tipici casi che in galera non potrebbero starci". "Quante sono a Sollicciano le persone che secondo lei avrebbero necessità di una misura alternativa al carcere". "Noi dobbiamo tenere presente un 30-35% di persone tossicodipendenti, un altro 30% di persone che magari non sono tossicodipendenti, ma hanno disturbi psichici da leggero a molto grave. E il carcere sempre di più, Sollicciano particolare, è diventato quello che diceva Malgara, la discarica sociale, il tappeto sotto il quale si mettono quelli che non sappiamo dove mettere fuori". Il carcere di Sollicciano, come se non bastasse il resto, è anche un famigerato esempio di edilizia carceraria con l'urgenza manifestata da istituzioni di ogni parte politica, di essere adeguato e forse addirittura raso al suolo e ricostruito. "Si parla tanto di sicurezza nelle nostre città e non ci rendiamo conto che il carcere è un luogo a tutela di tutti, di chi è dentro e di chi è fuori. Questo ennesimo suicidio deve portare lo Stato e le istituzioni tutte ad aprire un tavolo concreto. Sediamoci e capiamo come poter fare uscire il carcere di Sollicciano da questo stato di abbandono". .

Generazione Sottovoce, da martedi 9 settembre i ritratti di 6 ragazziGenerazione Sottovoce, da martedi 9 settembre i ritratti di 6 ragazzi
cronaca
Generazione Sottovoce, da martedi 9 settembre
00:01:08 min
| 43 minuti fa
pubblicità
Chirurgia maxillo facciale: qual è il futuroChirurgia maxillo facciale: qual è il futuro
cronaca
Chirurgia maxillo facciale: qual è il futuro
00:02:49 min
| 1 ora fa
ERROR! T13080925ERROR! T13080925
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'8 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 1 ora fa
ERROR! Incidenti lavoro, operaio 68enne muore cadendo da gruERROR! Incidenti lavoro, operaio 68enne muore cadendo da gru
cronaca
Incidenti lavoro, operaio 68enne muore cadendo da gru
00:01:29 min
| 2 ore fa
Regionali, sondaggio YouTrend per SkyTg24 sulle intenzioni di votoRegionali, sondaggio YouTrend per SkyTg24 sulle intenzioni di voto
cronaca
Regionali, sondaggio YouTrend per SkyTg24 sulle intenzioni di voto
00:02:53 min
| 2 ore fa
ERROR! T08080925ERROR! T08080925
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'8 settembre, edizione delle 8
00:01:38 min
| 7 ore fa
ERROR! WEB0809000ERROR! WEB0809000
cronaca
Rassegna stampa, i giornali di lunedì 8 settembre
00:22:07 min
| 7 ore fa
ERROR! T19070925ERROR! T19070925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 7 settembre 2025 - edizione h19
00:01:38 min
| 19 ore fa
Tentato femminicidio a Marostica, 43enne accoltellata dall'ex maritoTentato femminicidio a Marostica, 43enne accoltellata dall'ex marito
cronaca
Tentato femminicidio a Marostica, 43enne accoltellata dall'ex marito
00:01:08 min
| 19 ore fa
Frisa: Con lui forse si chiude il novecentoFrisa: Con lui forse si chiude il novecento
cronaca
Frisa: "Con Armani si chiude il Novecento"
00:00:23 min
| 23 ore fa
ERROR! T13070925ERROR! T13070925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 7 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 1 giorno fa
ERROR! WEB0709001ERROR! WEB0709001
cronaca
Health, Parkinson: esercizio fisico rallenta progressione
00:19:48 min
| 1 giorno fa
Generazione Sottovoce, da martedi 9 settembre i ritratti di 6 ragazziGenerazione Sottovoce, da martedi 9 settembre i ritratti di 6 ragazzi
cronaca
Generazione Sottovoce, da martedi 9 settembre
00:01:08 min
| 43 minuti fa
Chirurgia maxillo facciale: qual è il futuroChirurgia maxillo facciale: qual è il futuro
cronaca
Chirurgia maxillo facciale: qual è il futuro
00:02:49 min
| 1 ora fa
ERROR! T13080925ERROR! T13080925
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'8 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 1 ora fa
ERROR! Incidenti lavoro, operaio 68enne muore cadendo da gruERROR! Incidenti lavoro, operaio 68enne muore cadendo da gru
cronaca
Incidenti lavoro, operaio 68enne muore cadendo da gru
00:01:29 min
| 2 ore fa
Regionali, sondaggio YouTrend per SkyTg24 sulle intenzioni di votoRegionali, sondaggio YouTrend per SkyTg24 sulle intenzioni di voto
cronaca
Regionali, sondaggio YouTrend per SkyTg24 sulle intenzioni di voto
00:02:53 min
| 2 ore fa
ERROR! T08080925ERROR! T08080925
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'8 settembre, edizione delle 8
00:01:38 min
| 7 ore fa
ERROR! WEB0809000ERROR! WEB0809000
cronaca
Rassegna stampa, i giornali di lunedì 8 settembre
00:22:07 min
| 7 ore fa
ERROR! T19070925ERROR! T19070925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 7 settembre 2025 - edizione h19
00:01:38 min
| 19 ore fa
Tentato femminicidio a Marostica, 43enne accoltellata dall'ex maritoTentato femminicidio a Marostica, 43enne accoltellata dall'ex marito
cronaca
Tentato femminicidio a Marostica, 43enne accoltellata dall'ex marito
00:01:08 min
| 19 ore fa
Frisa: Con lui forse si chiude il novecentoFrisa: Con lui forse si chiude il novecento
cronaca
Frisa: "Con Armani si chiude il Novecento"
00:00:23 min
| 23 ore fa
ERROR! T13070925ERROR! T13070925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 7 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 1 giorno fa
ERROR! WEB0709001ERROR! WEB0709001
cronaca
Health, Parkinson: esercizio fisico rallenta progressione
00:19:48 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità