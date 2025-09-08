Nel 2025 60 suicidi in carcere, l'ultimo a Sollicciano

Aveva 26 anni, si è tolta la vita impiccandosi nella sua cella, era stata arrestata dopo l'aggressione ad un anziano di 91 anni e il suo legale stava per chiedere i domiciliari. È il 60esimo caso quest'anno, il terzo a Sollicciano, una delle strutture più fatiscenti del nostro paese per sovraffollamento e carenze igienico-sanitarie. Nella sezione femminile, secondo il garante dei detenuti di Firenze, il problema non è tanto legato alla quantità, ma alla loro condizione. "Le criticità dovute alla composizione della popolazione detenuta, la stessa signora che si è tolta la vita ha un passato troppo per lei, seppur giovanissima di tossicodipendenza. E uno di quei tipici casi che in galera non potrebbero starci". "Quante sono a Sollicciano le persone che secondo lei avrebbero necessità di una misura alternativa al carcere". "Noi dobbiamo tenere presente un 30-35% di persone tossicodipendenti, un altro 30% di persone che magari non sono tossicodipendenti, ma hanno disturbi psichici da leggero a molto grave. E il carcere sempre di più, Sollicciano particolare, è diventato quello che diceva Malgara, la discarica sociale, il tappeto sotto il quale si mettono quelli che non sappiamo dove mettere fuori". Il carcere di Sollicciano, come se non bastasse il resto, è anche un famigerato esempio di edilizia carceraria con l'urgenza manifestata da istituzioni di ogni parte politica, di essere adeguato e forse addirittura raso al suolo e ricostruito. "Si parla tanto di sicurezza nelle nostre città e non ci rendiamo conto che il carcere è un luogo a tutela di tutti, di chi è dentro e di chi è fuori. Questo ennesimo suicidio deve portare lo Stato e le istituzioni tutte ad aprire un tavolo concreto. Sediamoci e capiamo come poter fare uscire il carcere di Sollicciano da questo stato di abbandono". .