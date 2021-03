Sono i primi comuni d'Italia in cui si è iniziato vaccinare a tappeto la popolazione anche tra i 60 e i 79 anni nel tentativo di contenere la diffusione delle varianti che un mese fa impennava la curva dei contagi in alcune zone della Lombardia. La famosa cintura di 15 comuni della provincia di Bergamo, 8 del bresciano entrati per primi in zona arancione rafforzato. Avevamo circa una sessantina di contagiati di covid, oggi siamo a 14 ufficiali. Qui siamo scesi molto e quindi siamo contenti di questo. Nei paesi come Sarnico, uno dei 15, oggi l'80% della popolazione over 70 ha già ricevuto la prima dose di vaccino, il 6% anche la seconda. L'effetto lo stiamo vedendo adesso, proprio in questi giorni abbiamo avuto un calo del tasso di incidenza veramente importantissimo. Tenete conto che nella prima fase si era arrivati a 450 per 100000 abitanti. Questa scelta di fare queste due azioni in sinergia, ci ha ha permesso di misurare adesso un tasso di 110 per 100000. Quindi grande efficacia delle due azioni. I comuni della cintura del bergamasco fanno capo all'hub allestito alla Fiera di Chiuduno, 3500 metri quadri dove sono stati organizzati 18 box per l'anamnesi, 22 per le vaccinazioni. Qui a causa delle disfunzioni del sistema di prenotazione di Aria Spa, nel solo mese di marzo sono andate a vuoto circa 4500 prenotazioni. Il centro però ha continuato a vaccinare raggiungendo percentuali tra le più alte della regione. Siamo organizzati affiancando al sistema Aria un altro canale di prenotazione che si appoggia su una app. Il cittadino che rientra in un determinato target può iscriversi autonomamente, inserendo il proprio codice fiscale. Abbiamo delle buone prospettive che potrebbero cambiare se non arrivano tutti i vaccini.