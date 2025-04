Nel catanese muore bimba lanciata dal balcone, fermata madre

La piccola Maria Rosa aveva solo sette mesi, muore dopo che la madre la lancia dal balcone di casa, al secondo piano di questa palazzina in via Marchese, al centro di Misterbianco, comune del Catanese, sulle pendici dell'Etna. La donna aveva problemi psicologici probabilmente aggravati da una depressione post partum, ed era seguita da un amministratore di sostegno nominato dal tribunale di Catania, La tragedia all'ora di pranzo, la bambina viene soccorsa dai passanti e poi dai sanitari del 118 accorsi sul posto, ma non sopravvive alle ferite e muore ancor prima di arrivare all'ospedale. La madre, 40 anni è stata sottoposta in passato a TSO trattamento sanitario obbligatorio, ed era seguita quotidianamente dal Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda Sanitaria Provinciale Etnea. "Noi sì, abbiamo, praticamente fatto tutto quello che la burocrazia richiede, le comunicazioni, le istanze, avevo fatto tutto e infatti la signora era seguita dalla ISM di Catania. Fermata dai Carabinieri, la donna viene subito interrogata in caserma, il marito, operatore ecologico è stato colto da malore e accompagnato in ospedale. I due hanno un altro bambino di sette anni. .