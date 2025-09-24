Neonata morta, Alessia Pifferi capace di intendere e volere

Quando lasciò morire di stenti la figlia di 18 mesi abbandonandola a casa da sola per sei giorni, nel luglio del 2022, Alessia Pifferi era pienamente capace di intendere e di volere, è quanto hanno ribadito in aula i periti nominati della Corte d'Assise d'Appello di Milano chiamati a testimoniare nel processo di secondo grado a carico della donna, condannata all'ergastolo per omicidio volontario. "Per me aveva una doppia personalità mia figlia. L'ho sempre sostenuta da quando ha fatto quello che ha fatto. Perché lei sapeva molto raggirare le persone, sapeva molto convincerle". "Riuscirà a perdonarla signora?" "Non faccia questa domanda perché è mia figlia e il cuore ce l'ho a pezzi. Non lo so se riuscirà, è lei che mi deve chiedere perdono a me". Gli esperti, uno psichiatra, una neuropsicologa e un neuropsichiatra infantile hanno accertato problematiche delle aree affettivo relazionale e cognitiva, presenti in età infantile e adolescenziale, che comportano fragilità cognitiva, immaturità affettiva, deficit della memoria e dell'attenzione. Ma tutto questo non è invalidante. I disturbi non sono patologici per la Pifferi e non incidono sulla capacità di intendere e volere e non hanno avuto alcun impatto sulla scelta della donna di abbandonare la piccola mentre lei si incontrava con il suo compagno. "Non c'era nessuna difficoltà di adattamento ai bisogni di vita quotidiana. Non abbiamo chiesto alla Pifferi di diventare ingegnere, cioè non doveva fare l'ingegnere la Pifferi, doveva fare la mamma. Nessuna disconnessione della mente, quindi né blackout. La Pifferi era perfettamente in grado di comprendere che chiudendo a chiave la piccola per sei giorni senza accudimento all'interno di un bilocale con temperature torride, ne avrebbe provocato l'inevitabile sofferenza e morte. A domanda diretta invece Alessia Pifferi rispose così al PM: "non mi sgridi gentilmente, io pensavo che il latte nel biberon che le avevo lasciato in casa bastasse". .

