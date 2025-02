Neonati morti e occultati nel parmense, chiuse le indagini

Gli omicidi dei due figli appena nati e l'occultamento dei loro corpi. Con queste accuse la Procura di Parma ha chiuso le indagini su Chiara Petrolini, la studentessa 22 enne di Traversetolo, nel parmense, che dal 20 settembre scorso si trova agli arresti domiciliari nella villetta di famiglia nel cui giardino nelle settimane precedenti erano stati ritrovati i resti dei due neonati. Il primo partorito il 7 agosto scorso, l'altro il 12 maggio dell'anno prima parti avvenuti, secondo gli inquirenti all'insaputa di fidanzato e genitori. Trascorsi i 20 giorni previsti per eventuali memorie difensive, la Procura chiederà il rinvio a giudizio e si andrà a processo. Nel frattempo la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la custodia in carcere chiesta dalla Procura di Parma al Tribunale del Riesame di Bologna contro la decisione del Gip di Parma che a sua volta l'aveva rigettata. Per ora dunque, la 22 enne rimane ai domiciliari, secondo la difesa, sufficienti ad evitare che la ragazza possa restare di nuovo incinta e potenzialmente reiterare il reato. .