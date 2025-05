Next Forum a Milano, i giovani propongono soluzioni a sfide di oggi

È la seconda edizione del Next Milan Forum, Empowering the Future Leaders è un evento internazionale promosso da ISPI e Università Bocconi con il supporto, di Deloitte Italia, che rappresenta una piattaforma unica per il dialogo intergenerazionale, che vuole abituare i giovani a proporre soluzioni alle sfide del nostro tempo. Cambiamenti climatici, conflitti internazionali, intelligenza artificiale, commercio e giustizia sono alcuni esempi. "1000 giovani di varie professioni del mondo di 70 paesi che discutono per due giorni e poi con noi durante l'anno del mondo del futuro". Che devono fare e cosa possono fare i giovani? "Devono quello che ci dicevano i nostri nonni, studia, studia e lavora di gomito pesantemente. Cosa possono fare è farsi sentire". "Noi stiamo sviluppando un progetto di riformazione del United Nations". "Sono sensibilità diverse dal passato, e su questi temi in particolare sui temi della sostenibilità, il tema della transizione digitale e dell'intelligenza artificiale, potrà dare un contributo importante anche alla possibile risoluzione dei temi della sostenibilità". Eppure il Digital divide è ancora un problema. "E' un problema ancora significativo. Ci sono oltre 2miliardi e 600 milioni di persone che sono senza connessione". I giovani incontrano e dialogano con esperti di fama mondiale, leader politici e premi Nobel e familiarizzano con concetti come la superdiversità. "Per la prima volta nella storia viviamo a lungo e ci sono tante generazioni che vivono assieme. Questa diversità di generazioni si sovrappone a una forte diversità nel mondo del lavoro e nell'istruzione, di genere, a una forte diversità di origine sociale, a una forte diversità anche di origine etnica". Diversità uguale progresso. "Diversità uguale progresso, purché riusciamo a sfruttarlo. La diversità è complementarietà. Siamo diversi e quindi riusciamo a fare cose diverse in squadra assieme lavorando". .