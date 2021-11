Noemi ferita, la mamma: “Scuse accusato non valgono niente”

Il 3 maggio 2019, Noemi una bambina che passeggiava con la mamma, viene ferita per errore durante una sparatoria. Un proiettile le trapassa il corpicino e resta grave per diverse settimane. Oggi Noemi convive con un'invalidità permanente alla colonna vertebrale. Armando e Antonio Del Re, ritenuti dagli inquirenti vicini al Clan Formicola, sono stati condannati in primo grado a 18 e 14 anni. Il 23 novembre, ci sarà la sentenza di appello. La confessione di Armando Del Re, è avvenuta proprio a poche settimane dalla sentenza di appello, sostiene però che il movente fosse una lite, quindi estraneo a questioni di criminalità organizzata. "E ci tengo a chiarire, che le scuse rivolte dagli imputati nei nostri confronti e nei confronti di nostra figlia, per noi oggi non hanno nessun valore, in fase di appello al solo scopo, dopo due anni di bugie, al solo scopo di far cadere l'aggravante mafiosa e diminuire gli anni di galera. Noi comunque, abbiamo fiducia nel lavoro svolto dalla Procura, abbiamo fiducia nella sentenza di primo grado, che li ha condannati a una pena di 18 e 14 anni. E ho fiducia nelle indagini svolte all'epoca, in maniera impeccabile e tempestiva dal Procuratore Melillo, che ancora oggi vogliamo ringraziare. Noemi merita giustizia, a Noemi lo sconto non è stato concesso, non rendiamo vani i sacrifici di una bambina che quel giorno voleva solo giocare spensierata". Sono 45 i bambini uccisi dalla criminalità in Campania e ancora molti di più quelli la cui infanzia, viene negata. Lo dice la Fondazione Polis, che sostiene la battaglia della famiglia di Noemi e delle altre vittime e sta sperimentando una sorta di adozione sociale, cioè un percorso che segua tutti gli aspetti della vita delle vittime. "Celebriamo la Giornata Mondiale per l'Infanzia e l'Adolescenza. Noi dobbiamo celebrare questa giornata nella consapevolezza che abbiamo fatto tanto, ma dobbiamo fare moltissimo di più".