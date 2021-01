Nonna Linda guarita dal Covid a 107 anni

Una vera e propria forza della natura. Come altro definire nonna Linda Franzo, originaria di Jesolo in provincia di Venezia, risultata positiva al covid lo scorso 24 novembre e guarita esattamente un mese dopo, il giorno della vigilia di Natale, Una settimana prima del suo 107mo compleanno. A Caorle, nella casa di riposo Do' Moschetta, dove la signora Linda è ospite da quasi 4 anni per tutti è la nonna dei record. -Nonna Linda dovrebbe essere la signora negativizzata più anziana d'Italia. - Dalle nostre ricerche sicuramente è tra le più anziane. Pensiamo addirittura la più anziana d'Italia negativizzata, 107 anni compiuti il 2 di gennaio. Ne è uscita molto bene, è stata una malattia come per tanti altri ospiti che in realtà è rimasta passeggera, ha avuto nei primi giorni un'insorgenza di sintomi che poi si sono contenuti e lei con la sua tenacia l'ha sconfitta. Nonna Linda oggi sta bene: mangia, riposa e quando ha voglia interagisce con gli altri ospiti della struttura. - Bel regalo di Natale anche per voi. - Per noi un gran regalo di Natale, anche perché il periodo è stato molto impegnativo, come peraltro per tutti quanti i colleghi. Siamo riusciti comunque a chiudere in bellezza l'anno perché il 26 eravamo completamente liberi dal covid, quindi sicuramente un regalo sul regalo.