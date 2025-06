Note di libertà: la magia del nuoto artistico

litigare Bisogna divertirci, l'importante è avere sempre il sorriso stampato. Però io prima dietro le quinte ho sentito che qualche volta hai detto che litighi con Giorgio. Mi devo controllare le cose che non sono vere, diciamo. Brava Arianna. um Sabrina, hai dedicato tantissimi anni adesso al progetto Filippide allieni da tantissimo da 15 anni e in particolare dal 2000:18, um conduci questa coppia bellissima di Giorgio e Arianna, ma ci spieghi un po' meglio il progetto Filippide che obiettivi, ma anche che speranze si vuole dare? allora Il il progetto Filippide ha come obiettivo um far vedere quello che ognuno di noi può fare al di là delle disabilità, perché nello sport ci sono regole che sono uguali per tutti. Quindi quando loro scendono in acqua ci sono due atleti. Non ci sono un'atleta e un una persona diversamente abile. Ci sono due atleti e non si vedono le differenze. Noi um quando Giorgia era in collegiale lo sostituivamo con una ragazza dello staff che è una nostra collaboratrice, anche lei allena anche lei un ex atleta di nuoto artistico, e abbiamo foto di pezzi di gambe, quindi entrambe a testa in giù, Io potevo riconoscere le loro gambe perché le conoscevo, ma gli altri no. Sono due atleti e questo è l'obiettivo principale del progetto Filippide. Tutti possono fare, e dobbiamo fare il meglio per, Non per mostrare soltanto agli altri, ma anche per per loro stessi, no? Per, sì, per ricaricare la fiducia, l'autostima, um in atleti che magari non raggiungono i livelli di Arianna, si raggiungono passi importantissimi nelle autonomie di tutti i giorni. cioè Noi abbiamo atleti che hanno iniziato ad esempio con la corsa nel progetto Filippide, E prima magari non camminavano bene, um però, um con l'allenamento um cambia la vita di tutti i giorni. um ci sono famiglie che adesso riescono a portarsi i figli dietro per andare a fare la spesa, che non è una cosa piccola, perché altrimenti sei legato all'assistenza domiciliare, ai turni e e e sono cambiamenti nella vita quotidiana veramente importanti. E oggi mi dicevi Sabrina che il gruppo del nuoto artistico è ben folto comunque all'interno del progetto Filippide, ci sono un bel po' di atlete. Abbiamo 18 atleti, abbiamo tanti allenatori anche che ovviamente si impegnano e seguono questi ragazzi. Abbiamo uno staff di otto allenatori. Marianna com'è Sabrina come allenatrice? Eh mia allenatrice, è molto sicura di sé. ah che è importante. Perché è bello vedere la sua de- de- determinazione, la voglia di fare, e noi siamo. A aposta per avere il coraggio e dare l'eleganza a quello che noi diamo a tutti gli studenti, lo sport è un bene, lo sport è adatto a tutte le età. Non ci sono um, Non disabilità, con la disabilità ci si può sempre. um Bisogna sempre essere più forti di quello che abbiamo. Bisogna essere tenere duro, ma ma metterci la volontà e la passione di fare le cose. Cioè lei ha detto una cosa da brividi, devo dire complimenti per questo messaggio Arianna. Un insegnamento per tutti noi, in ogni cosa della vita quotidiana e insomma la- a- avere, andare oltre con la propria forza, ai propri limiti, a tutto, quindi, il coraggio e il sorriso, no, sono le cose che ti contraddistinguono di più. Giorgio, tu hai um l'anno scorso hai annunciato il l'addio alle competizioni agonistiche. Io che poi insomma, ho fatto questo sport e lo seguo con passione, mi aveva colpito molto il modo in cui hai annunciato questo addio alle gare perché, hai usato parole importanti che sono sempre molto legate anche a quello di cui oggi vogliamo parlare, no, ai valori dell'inclusione e della diversità, cioè hai detto, hai- hai usato parole come, ossessione, ma anche il preservare la salute mentale, un tema sempre più importante. um Prima di tutto se ci spieghi un po' no, perché, ma anche davanti a questa platea di ragazzi così giovani che sicuramente, tra di loro ci saranno tantissimi che fanno sport. um e magari anche con tenacia, impegno, qual è con la tua esperienza, il consiglio, il suggerimento che vuoi dare, di come si bisogna affrontare anche un percorso sportivo a questa età. Ma io diciamo suggerimenti e consigli tendo a non darne mai, perché appunto ognuno c'ha una storia personale, ognuno, s- sa cosa vive, sa dove vuole andare, quindi è molto difficile da dare indicazioni. Quello che posso dire è questo, io ho vissuto, ho fatto sport per 25 anni, 10 anni in nazionale, allenandomi otto ore al giorno. Mai ho nuotato sacrificandomi, cioè, per me fare quello che facevo non è mai stato un sacrificio, è sempre stata una scelta, quindi ho sempre scelto di allenarmi di più, dopo otto ore se avevo bisogno per aggiungere il mio obiettivo, aggiungevo ore di allenamento perché volevo farlo, non perché rinunciavo a qualcosa. Nel momento in cui mi son trovato davanti a un bivio e quindi avrei dovuto scegliere appunto di rinunciare, fondamentalmente um a a tante cose per inseguire un progetto in cui non credevo più, um solamente per farmi il tatuaggio dei cinque cerchi, lì ho capito che stavo slauturando il mio percorso e ho scelto di ritarmi. Io, mi allenavo 10 ore al giorno per vincere delle medaglie che volevo vincere. Farlo per quattro anni, per partecipare a un'Olimpiade in un modo che non mi piaceva, semplicemente sentivo che avrei rinunciato a quattro anni della mia vita e non ne valeva la pena. Tutta questa tua sensibilità che si vede dalle tue parole che hai e anche questa um conoscenza importante e consapevolezza delle fragilità, che credo che sia una cosa molto importante, ti hanno portato poi no, a ad- a mettere tutta questa energia e questa forza in questo progetto Filippide. Mah non lo so, io penso ma io mi ricordo nel 2000:18 è arrivata la chiamata di, di Sabrina, di di Nicola, del presidente, mi hanno detto vuoi fare questa cosa? Io ho pensato, sì, perché no? Ci sono entrato dentro, sono rimasto dentro, sono rimasto dentro e oggi è l'unica persona che riesce ancora a tenermi in acqua. Penso che sia stata una mia fortuna, mi è stata data questa opportunità, mi ci sono trovato bene e mi permette di fare qualcosa di positivo appunto con i risultati che ho ottenuto um. Solo questo. Avete una responsabilità reciproca, Arianna, tu hai la responsabilità di farlo continuare a stare in acqua perché tutti noi lo vogliamo continuare a vedere anche stare in acqua, e tu Giorgio mi sa che hai la responsabilità di stare con Arianna perché tu Arianna non lo vuoi avere un altro compagno, vuoi vuoi vuoi ballare sempre con Giorgio Giorgio. cioè non sono niente perché è bello tenerlo di- di- di persona, perché c'abbiamo delle gare impreviste e quindi c'abbiamo delle opportunità, molto belle e anche divertenti. Però io ti vorrei ricordo. Che tu nel 2000:16 prima di nuotare con me, hai vinto un mondiale. Sì, il mondiale sì. Quindi diciamo che qualcosa l'hai fatto anche senza di me. Anche senza di Giorgio. Quindi in questa esperienza, anche se Giorgio non c'era, è andato in Francia, io mi sono allenata anche da sola. Non è importante, non è solo la presenza di Giorgio, ma anche allenarsi da soli. E tu hai imparato ad allenarti da sola, ma lo- lo vorresti fare il singolo? No? No. Il singolo è l'unica cosa che mi fa fa- dare mi dà ansia, diciamo. Facendo il doppio mi rassicura, diciamo. Va bene, allora continueremo l'abbiamo dichiarato qua a fare il doppio con Giorgio. Sabrina, devo dire che, um dietro tutte queste parole c'è si vede il grandissimo lavoro, il grandissimo impegno che che fate, che mettete in questo progetto. Se volessimo anche pensare a che cosa si può fare di più, no? Ne abbiamo parlato anche in una nostra chiacchierata, um come possiamo tutti insieme, perché oggi è una giornata anche che vuole essere questo, vuole essere una giornata per dare voce, A ai valori all'inclusione, alla diversità. Che cosa possiamo fare tutti insieme per dare ancora più possibilità e più opportunità, che cosa si potrebbe ancora migliorare? Sicuramente far vedere di più al mondo quanti atleti con disabilità sono capaci di fare. um Con le Paralimpiadi um il palco si è ampliato e e le luci sono state puntate, bisogna continuare in quella direzione, perché per poter gareggiare alle Paralimpiadi ci vogliono um i numeri in ogni nazione, altrimenti lo sport non può essere ammesso e il nuoto artistico non è alle Paralimpiadi. Però ci sono tanti atleti che stanno iniziando, molti anche dopo Giorgio e Arianna. E quindi sono stati dei precursori e quindi abbiamo aperto una strada e dobbiamo continuare a tracciarla, anche per chi verrà um dopo di noi, per chi inizierà fra qualche anno. um. Però ecco secondo me non non non c'è un atleta o una persona che non sia niente da solo. Certo sarebbe bello anche vedere più di questi momenti anche con atleti um diversi tra loro insieme a fare sport? Sì sì, una volta ci è capitato di parlare. um Abbiamo iniziato con le Olimpiadi. Poi sono venute le Paralimpiadi e sembrava che fossero chissà che cosa. Adesso a Parigi sono state le gare più guardate in assoluto. Perché magari in un futuro non si può parlare di um un'Olimpiade condivisa con il meglio degli atleti normodotati, e il meglio degli atleti con diverse abilità. Secondo me quella è la strada del futuro. Siamo arrivati, siamo arrivati a due Olimpiadi, Olimpiadi e Paralimpiadi, ci manca. Vabbè lanciamo allora questo messaggio inclusiva. um Mi sa che voi a breve avete anche altri impegni importanti, il 19/06 vi aspetta un'altra esibizione? E le esibizioni ce l'abbiamo prima, Sabato c'abbiamo avete già sabato? Sabato ce n'abbiamo in Italia. Però al 22 22 A Barcellona. Siete a Barcellona a fare una esibizione importante. È un'esibizione importante con tanti atleti e quindi ovviamente tutti noi ti faremo per voi. Ariana sei pronta? Sì, sì, dai, normale. Ma ti stai allenando in questi giorni con Giorgio? Io mi alleno con Giorgio, ma mi alleno anche tutti i giorni. Non c'è un numero. Io mi alleno, punto, ma c'è qualcosa nel tuo esercizio con Giorgio che ti preoccupa un po' di più quel passaggio, perché io l'ho fatto questo sport, c'è sempre qualcosina che dici, quel passaggio lì spero che passi perché è quello che ti preoccupa di più. Il consiglio di Giorgio è sorriso, se tu lo fai. se c'è un errore, basta che. Ti correggi? L'importante è che senti la musica. um ti lasci andare, l'importante è dare. Qual è l'elemento che ti preoccupa di più nel doppio? Perché c'è. C'è un pezzo che ti preoccupa di più? um Essere più alti e dare l'altezza dell'acqua diciamo. E barracuda? Vabbè il barra barracuda quello è, ci devo lavorare ancora. Sì che poi è è l'elemento che lei fa meglio, e appunto, proprio perché lo fa meglio lo vuole fare sempre meglio. E quindi ogni volta che facciamo l'esercizio, magari noi notiamo tre minuti, lei esce, sì vabbè ma barracuda com'era? è difficile il barracuda Però l'importante è che voglio dire a tutti che lo sport è un bene. Bisogna continuare così. beh Quindi davanti a tutti questi ragazzi, tu che cos'è così energica e determinata cosa vogliamo dire? di non mollare mai. Non mollate mai e affrontare delle cose a testa alta, ragazzi. Va bene, allora direi che con questo applauso noi insomma ci salutiamo, facciamo un in bocca al lupo a Giorgio Arianna per tutte le loro prossime, um Esibizioni, vi verremo a vedere sicuramente, io personalmente ci sarò e insomma Sabrina un in bocca al lupo per tutto il suo lavoro, per il progetto Filippide e speriamo che con questa giornata anche di oggi abbiamo dato ancora un po' più di valore e di respiro, sempre con il sorriso, come dice Arianna, a questi valori e quindi in bocca al lupo a tutti. .