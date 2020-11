Notte europea ricercatori 2020, laboratori e incontri online

Esperimenti e dimostrazioni scientifiche, mostre, conferenze e seminari divulgativi, spettacoli e concerti, l'Italia ha aderito alla notte europea dei ricercatori, quest'anno in modalità on line per l'emergenza sanitaria, con 7 progetti che hanno coinvolto oltre 80 città. L'evento è promosso dalla commissione europea, tra i progetti c'è SHARPER. Il progetto SHARPER per la notte europea dei ricercatori nel 2020 ha un obiettivo preciso, quello di capire insieme ai cittadini quale sia il ruolo dei ricercatori, ha costruito degli spettacoli, delle tavole rotonde, dei giochi on line, delle sfide, dei dibattiti che cercano di ricostruire questo tipo di interattività e cercano di ricostruire questo tipo di coinvolgimento. Tanti i temi affrontati nel corso degli interventi online, dalla pandemia alle fake news sul Covid 19, dalla violenza nei confronti delle donne alla tutela dell'ambiente. Il 2020 sta ponendo a tutti una sfida interessante per l'organizzazione degli eventi di approfondimento culturale, capire come trasformare le modalità di coinvolgimento, di interazione, di partecipazione attiva dei cittadini, del pubblico nei laboratori e nelle iniziative di divulgazione scientifica in qualcosa di altrettanto coinvolgente, ma realizzato on line.