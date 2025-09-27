Notte ricercatori: laboratori aperti ai bambini all'IRCCS

Come si rianima una persona? Come si estrae il DNA da una cellula? Come si individua un virus? La notte dei ricercatori dell'Istituto Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma ha risposto a queste e moltissime altre domande. "Noi ci occupiamo dell'estrazione del DNA dalla banana, e attraverso una ricetta molto semplice che prevede l'utilizzo di ingredienti che abbiamo a casa, come il sapone, il sale, l'acqua e l'alcol, possiamo rendere visibile ciò che naturalmente non è visibile". Laboratori aperti, spettacoli, seminari, un unico filo conduttore: fare divulgazione scientifica con un linguaggio adatto anche ai bambini più piccoli, coinvolgendoli con il gioco. "I ragazzi provano un'esperienza immersiva. Che va dal gioco fino all'utilizzo di macchine ad altissima tecnologia che normalmente utilizziamo nella nostra pratica clinica per salvare le persone". 200 ricercatori hanno partecipato, oltre 1400 persone hanno approfittato della notte dei ricercatori e delle ricercatrici per poter visitare l'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani. "Gli faremo capire e vedere come funziona il corpo dall'interno e cosa succede se i cattivi come questi batteri e virus qui con noi si mettono in mezzo". Una lunga serata che ha chiuso sette giorni di incontri con medici ed esperti che hanno spiegato a 4000 ragazze e ragazzi di ogni età tutti gli ambiti più importanti in cui opera la ricerca sanitaria all'ospedale romano. "Io credo che anche i nostri ricercatori, abbiano voglia di mostrarsi, di mostrare quello che fanno e di rendere comprensibile alla comunità il senso del loro lavoro, perché altrimenti rimane sempre, un po' misterioso". .

