Novellara, proseguono le ricerche di Saman Abbas

A piccoli gruppi, nei casolari abbandonati della campagna di Novellara a Reggio Emilia. Squadre di ricerca dei Carabinieri tra le serre e i campi di cocomeri. Si ispezionano anche pozzi e canali. "A circa 500 metri dall'azienda agricola, dal luogo in cui è sparita la ragazza. Le difficoltà sono dovute a una indagine assolutamente non facile soprattutto dal punto di vista del controllo del territorio. Sono terreni immensi, pieni di canali e con tutta una serie di serre e pertanto difficili da controllare, però, cosa che stiamo facendo palmo a palmo anche con foto e videoregistrazioni". Un contributo decisivo alle indagini sulla scomparsa di Saman Abbas potrebbe arrivare dal cugino fermato in Francia. È indagato per omicidio e occultamento di cadavere insieme ai genitori della ragazza, a uno zio e a un altro cugino. Gli inquirenti chiedono la sua estradizione. Presto sarà interrogato. Dal Pakistan il padre di Saman, contattato dal resto del Carlino, ha detto che la figlia è viva e si trova in Belgio. Non è ritenuto credibile dalla Procura. Inequivocabili gli elementi raccolti: la 18enne sarebbe stata uccisa per essersi opposta a un matrimonio combinato. "Propendiamo per un epilogo purtroppo nefasto".