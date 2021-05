Novellara, ragazza scomparsa: riprese ricerche corpo. VIDEO

Riprendono le ricerche del corpo di Saman Abbas. La 18enne è scomparsa da ormai circa un mese da Novellara, Reggio Emilia. A novembre si era opposta al matrimonio combinato organizzato dai genitori. La Procura di Reggio Emilia indaga per omicidio. Passati al setaccio i canali e i campi nell’azienda agricola dei parenti della giovane. La Procura punta a interrogare il cugino della ragazza, Ikram Ijaz. L’uomo è stato arrestato in Francia con le accuse di omicidio e occultamento di cadavere. Si pensa che sia una delle tre persone riprese nella tenuta agricola il 29 aprile. I tre avevano un sacco di plastica, un piede di porco e una pala. Indagati anche i genitori, ora in Pakistan, uno zio e un altro cugino.