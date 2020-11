Numero verde Covid del Comune di Roma per anziani soli

Gli anziani sono il pilastro della nostra società e per questo noi ci stiamo impegnando per andare incontro. Allora diciamo Alessandro di cosa ha bisogno, Alessandro non lo conosciamo, sappiamo che deve avere più di 65 anni per poter accedere a questo servizio e probabilmente che tra le sue necessità c'è anche quella di essere semplicemente ascoltato, agli anziani come lo è infatti dedicato il progetto Anchise del comune di Roma, che parte dal numero verde 8 0 0 9 3 8 8 7 3 e termina con interventi concreti sul territorio attraverso una rete di professionisti del sociale. Con questo progetto abbiamo voluto mettere a sistema creando proprio una centrale operativa unica che li possa sostenere attraverso questo numero unico, attivo h24, sette giorni su sette, che sia accanto, in via delle risposte concrete ai bisogni concreti delle persone. Qui abbiamo assistenti sociali, psicologi, antropologi, abbiamo Farmacap che sicura proprio della parte dei farmaci. Abbiamo la protezione civile, ma soprattutto abbiamo tutto il territorio cittadino, dai municipi al terzo settore, alle associazioni che hanno scelto di diventare partner di questo progetto per venire incontro a un'esigenza che Roma ha, stiamo combattendo una guerra anche con il COVID ed è necessario stare tutti insieme. Un potenziale bacino di utenze di cinquantamila, tra anziani indigenti o in situazioni di temporanea difficoltà, gli interventi in programma prevedono la distribuzione di generi di prima necessità e farmaci a domicilio, ma anche supporto psicologico e sociale. Ognuno di noi, insieme, superando ogni barriera, possiamo secondo me fare molto, molto, molto di più e migliorare la città e aiutare le persone che hanno più bisogno.