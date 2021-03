Nuovi cambi di colore da oggi, la mappa aggiornata

L'Italia cambia nuovamente colore, sono in vigore le ordinanze firmate dal ministro Speranza dopo il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità. Vediamo la mappa aggiornata, quali sono le fasce di rischio e le regole da seguire. La Campania rientra in zona rossa, si aggiunge a Molise e Basilicata, nella fascia di rischio più alta con le regole fissate dal nuovo DPCM, le scuole sono chiuse dai nidi fino alle superiori. Veneto e Friuli Venezia Giulia, passano in fascia arancione. Lombardia, Piemonte, su decisione dei governatori, sono in fascia arancione rafforzato che vuol dire per la Lombardia, chiusura di tutte le scuole tranne dei nidi, mentre per il Piemonte chiusura delle scuole a macchia di leopardo. A livello locale in tutta Italia non mancano delle mini zone rosse provinciali e comunali per contenere l'aumento dei numeri dei contagi, a causa delle varianti. In fascia arancione rientrano anche Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Toscana e le province autonome di Bolzano e Trento, rimangono gialle Liguria, Lazio, Calabria, Puglia, Sicilia e Val d'Aosta, la Sardegna rimane l'unica zona bianca d'Italia con la regione che chiede la massima prudenza.