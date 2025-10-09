Obesità, l'importanza della prevenzione

00:01:34 min
|
7 ore fa

È l'Italia il primo Paese al mondo a riconoscere l'obesità come malattia, che con l'approvazione della legge Pella entra ufficialmente nella lista delle patologie croniche, garantendone così la presa in carico del Servizio Sanitario Nazionale. "Oggi sappiamo quanto l'obesità rappresenti un problema di salute globale che purtroppo non riguarda solo gli adulti, ma devo dire anche in Italia sempre di più, i bambini. Se vogliamo veramente offrire cure gratuite, anche cure, a volte costose, cure nuove, dobbiamo agire sulla prevenzione". "Noi dobbiamo invertire questa curva che oggi porta ad avere dei costi altissimi sul settore sanitario. Il tema della prevenzione può aiutare molto, ma soprattutto può aiutare il grande gioco di squadra". In Italia, secondo Istat, le persone in sovrappeso sfiorano il 47% della popolazione adulta di cui l'11,8% soffre di obesità. Numeri che non risparmiano nemmeno i più piccoli. Nel nostro Paese, come in Europa, un bambino su tre ha problematiche legate al peso. Per questo la prevenzione, in particolare in età infantile è tra le priorità. "L'obesità infantile, purtroppo, sta diventando il problema nel problema. Questo ci consente un risparmio di sofferenza per il paziente, ma enorme dal punto di vista dei costi indiretti che sono quelli delle complicanze". "Siamo i primi come dati statistici della gravità dell'obesità infantile. Deve arrivare un messaggio molto importante, è una malattia e il paziente non deve essere più colpevolizzato della sua condizione perché non è l'esclusivo responsabile". .

ERROR! Stati generali cardiologi ospedalieri, prevenzione e ricerca al centroERROR! Stati generali cardiologi ospedalieri, prevenzione e ricerca al centro
cronaca
Stati generali cardiologi ospedalieri, prevenzione e ricerca
00:01:23 min
| 2 ore fa
pubblicità
ERROR! SRV NOBEL LETTERATURAERROR! SRV NOBEL LETTERATURA
cronaca
Nobel Letteratura, vince l'ungherese Laszlo Krasznahorkai
00:01:48 min
| 1 ora fa
ERROR! Milano, procura di Brescia chiede perquisizione in ufficio di MazzaERROR! Milano, procura di Brescia chiede perquisizione in ufficio di Mazza
cronaca
Milano, procura Brescia chiede perquisizione ufficio Mazza
00:01:24 min
| 3 ore fa
Emergenza abitativa, a Napoli ancora in strada 20 famiglieEmergenza abitativa, a Napoli ancora in strada 20 famiglie
cronaca
Emergenza abitativa, a Napoli ancora in strada 20 famiglie
00:01:37 min
| 3 ore fa
Orrore in Calabria, arrestata mamma accusata di aver ucciso figliOrrore in Calabria, arrestata mamma accusata di aver ucciso figli
cronaca
Orrore in Calabria, arrestata mamma accusata uccsione figli
00:01:49 min
| 3 ore fa
Carenza infermieri, In Lombardia 200 professionisti stranieriCarenza infermieri, In Lombardia 200 professionisti stranieri
cronaca
Carenza infermieri, Lombardia 200 professionisti stranieri
00:01:30 min
| 3 ore fa
ERROR! T13091025ERROR! T13091025
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 9 ottobre, edizione delle 13
00:01:50 min
| 7 ore fa
Miba 2025, Fiera Milano ospiterà il mondo dell'edilizia dal 19 novembreMiba 2025, Fiera Milano ospiterà il mondo dell'edilizia dal 19 novembre
cronaca
Miba 2025, Fiera Milano ospiterà il mondo dell'edilizia dal 19 novembre
00:01:42 min
| 7 ore fa
ERROR! T08091025ERROR! T08091025
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 9 ottobre, edizione delle 8
00:01:37 min
| 14 ore fa
ERROR! VOD0910000ERROR! VOD0910000
cronaca
L’accordo sulla prima parte del piano per Gaza
00:23:34 min
| 15 ore fa
ERROR! T19081025ERROR! T19081025
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'8 ottobre 2025 - edizione h19
00:01:38 min
| 1 giorno fa
Padova, a terra Il Gattamelata; il capolavoro di Donatello in restauro per almeno un annoPadova, a terra Il Gattamelata; il capolavoro di Donatello in restauro per almeno un anno
cronaca
Padova, a terra Il Gattamelata; il capolavoro di Donatello in restauro per almeno un anno
00:00:51 min
| 1 giorno fa
ERROR! Stati generali cardiologi ospedalieri, prevenzione e ricerca al centroERROR! Stati generali cardiologi ospedalieri, prevenzione e ricerca al centro
cronaca
Stati generali cardiologi ospedalieri, prevenzione e ricerca
00:01:23 min
| 2 ore fa
ERROR! SRV NOBEL LETTERATURAERROR! SRV NOBEL LETTERATURA
cronaca
Nobel Letteratura, vince l'ungherese Laszlo Krasznahorkai
00:01:48 min
| 1 ora fa
ERROR! Milano, procura di Brescia chiede perquisizione in ufficio di MazzaERROR! Milano, procura di Brescia chiede perquisizione in ufficio di Mazza
cronaca
Milano, procura Brescia chiede perquisizione ufficio Mazza
00:01:24 min
| 3 ore fa
Emergenza abitativa, a Napoli ancora in strada 20 famiglieEmergenza abitativa, a Napoli ancora in strada 20 famiglie
cronaca
Emergenza abitativa, a Napoli ancora in strada 20 famiglie
00:01:37 min
| 3 ore fa
Orrore in Calabria, arrestata mamma accusata di aver ucciso figliOrrore in Calabria, arrestata mamma accusata di aver ucciso figli
cronaca
Orrore in Calabria, arrestata mamma accusata uccsione figli
00:01:49 min
| 3 ore fa
Carenza infermieri, In Lombardia 200 professionisti stranieriCarenza infermieri, In Lombardia 200 professionisti stranieri
cronaca
Carenza infermieri, Lombardia 200 professionisti stranieri
00:01:30 min
| 3 ore fa
ERROR! T13091025ERROR! T13091025
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 9 ottobre, edizione delle 13
00:01:50 min
| 7 ore fa
Miba 2025, Fiera Milano ospiterà il mondo dell'edilizia dal 19 novembreMiba 2025, Fiera Milano ospiterà il mondo dell'edilizia dal 19 novembre
cronaca
Miba 2025, Fiera Milano ospiterà il mondo dell'edilizia dal 19 novembre
00:01:42 min
| 7 ore fa
ERROR! T08091025ERROR! T08091025
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 9 ottobre, edizione delle 8
00:01:37 min
| 14 ore fa
ERROR! VOD0910000ERROR! VOD0910000
cronaca
L’accordo sulla prima parte del piano per Gaza
00:23:34 min
| 15 ore fa
ERROR! T19081025ERROR! T19081025
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'8 ottobre 2025 - edizione h19
00:01:38 min
| 1 giorno fa
Padova, a terra Il Gattamelata; il capolavoro di Donatello in restauro per almeno un annoPadova, a terra Il Gattamelata; il capolavoro di Donatello in restauro per almeno un anno
cronaca
Padova, a terra Il Gattamelata; il capolavoro di Donatello in restauro per almeno un anno
00:00:51 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità