Oltre 200mila per il Giubileo degli adolescenti

Oltre 200mila persone fra Piazza San Pietro, via della Conciliazione e la zona intorno al Vaticano. I ragazzi sono la maggioranza, perché è finalmente la loro giornata, quel Giubileo degli adolescenti così tanto voluto da Papa Francesco. Con gli occhi che sprizzano gioia, i giovani assistono alla seconda messa dei cosiddetti novendiali, i nove giorni durante i quali si celebrano messe in suffragio del Pontefice scomparso; l'ultima, domenica 04/05. Dal giorno dopo o da quello successivo, il collegio dei 135 cardinali potrebbe già entrare in Cappella Sistina per dare il via alle elezioni. In Omelia, il Cardinal Parolin, uno dei papabili alla successione, trasmette ai ragazzi arrivati da tutto il mondo l'affetto di Francesco. "La gioia pasquale che ci sostiene nell'ora della prova e della tristezza, oggi è qualcosa che si può quasi toccare. In questa piazza. La si vede impressa soprattutto nei vostri volti, cari ragazzi e adolescenti, che siete venuti da tutto il mondo a celebrare il Giubileo". A messa conclusa mentre ordinatamente San Pietro si svuota, in via della Conciliazione il sindaco di Roma e commissario straordinario per il Giubileo, Gualtieri, insieme a Monsignor Fisichella, al prefetto Giannini e al questore Massucci con Protezione Civile e Carabinieri, traccia con la stampa un bilancio sul Giubileo degli adolescenti, parlando di un successo reso possibile grazie ad uno straordinario lavoro di squadra. "Siamo molto soddisfatti che il dispositivo che organizzativo per questo giubileo degli adolescenti abbia funzionato al meglio, nonostante l'impegno gigantesco del giorno precedente per i funerali. Questo è il primo grande evento del Giubileo, sarà il secondo in assoluto dopo quello della gioventù di quest'estate, quindi era una sfida molto impegnativa". L'imponente macchina organizzativa ha funzionato alla perfezione, ma ha sottolineato il prefetto di Roma, in vista del conclave le misure di sicurezza dovranno essere, se possibile, ancora più stringenti. "Quando ci sarà quell'annuncio servirà molta più forza rispetto ai giorni del conclave e quindi ci dovremmo organizzare per non essere troppo invadenti, ma essere pronti a garantire la sicurezza". .