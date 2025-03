Oltre le sbarre, l'evento al palazzo di giustizia di Milano

Il tema del carcere è un tema che deve rimanere centrale. Deve rimanere centrale per l'avvocatura, per il mondo della giustizia, ma anche per i cittadini, per la società, e noi questo vogliamo essere. Vogliamo essere interpreti di una società che ha delle fragilità, delle debolezze su cui dobbiamo intervenire. Quindi oggi noi con questo progetto, oltre le sbarre cerchiamo di ragionare insieme, mettendo sullo stesso piano e a dialogare chi racconta il carcere, in particolare i giornalisti e chi all'interno del carcere vive e opera dal punto di vista istituzionale. In questo contesto consentitemi anche di ringraziare Sky Tg24 perché ci dà anche questa possibilità di avere un filo diretto. .