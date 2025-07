Omicidi Villa Pamphili, martedì interrogatorio Kaufmann

Martedì l'interrogatorio di garanzia da parte del GIP di Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili. Arrivato nel carcere di Rebibbia al termine di una giornata complicata. Durante il volo di trasferimento dalla Grecia, dove era stato arrestato, ha dato più volte in escandescenza e ha accusato gli agenti di scorta di averlo picchiato, ha annunciato che avrebbe denunciato tutti poi a dichiarato di sentirsi male ed è stato portato al Policlinico di Tor Vergata, da dove, dopo qualche ora e qualche controllo è stato dimesso: idoneo al regime carcerario. Ma prima di portarlo a Rebibbia è stato necessario un altro passaggio a Ciampino per completare la notifica dell'arresto. Ora si trova in una cella nel reparto protetto del carcere. Duplice omicidio volontario, il reato contestato dalla Procura di Roma per la morte della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, un anno appena. I loro corpi ritrovati tra i cespugli di Villa Pamphili il 7 giugno scorso. Davanti al GIP nell'interrogatorio di garanzia potrebbe chiarire cosa è davvero accaduto, cosa abbia provocato la morte di Anastasia e Andromeda, ma potrebbe anche avvalersi della facoltà di rispondere, come ha già fatto quando è stato sentito in video collegamento dal tribunale di Larissa. In corso le analisi sul suo DNA da comparare con quello della bimba e anche con la traccia biologica repertata sul telone di plastica che copriva il corpo di Anastasia. Se riconducibile a lui, non potrà più negare di essere stato lì in quel parco, vicino a quel corpo. .