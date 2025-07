Omicidio a Gemona, 35enne ucciso in casa e fatto a pezzi

Fatto a pezzi con un'ascia e lasciato nella cantina della propria abitazione a Gemona, in provincia di Udine. Poi Alessandro Venier, 35 anni senza un'occupazione fissa, sarebbe stato sistemato in un grande bidone riposto nel garage dell'appartamento con della calce viva versata in più strati. Ad allertare i carabinieri intorno alle 10.30 di oggi sono state la madre e la compagna, trentenne di origini colombiane, confessando il delitto e facendo trovare il corpo della vittima. I tre vivevano insieme con la figlia di sei mesi della coppia nella borgata di Taboga, a poche centinaia di metri dalla statale Ponte Bana. Le due donne che avrebbero escluso la premeditazione del loro gesto, avvenuto al culmine di una discussione per futili motivi, Sono state poi portate nella caserma dei Carabinieri. In relazione al delitto, intanto, su cui restano da ricostruire l'esatta dinamica e il movente, si sarebbe espressa invitando alla massima cautela la Procura di Udine a capo delle indagini. Il quadro della vicenda familiare è abbastanza complesso, ma occorre completare tutti gli accertamenti medico e scientifici, per poter confermare in tutto o in parte le ammissioni delle persone che si sono autoaccusate del delitto. Una vicenda che ha scosso anche la comunità locale del piccolo centro friulano, sotto shock per le modalità efferate del delitto che invita alla prudenza. Intanto tutta Gemona si stringe attorno alla piccola. Ce ne stiamo occupando attraverso i servizi sociali, con la massima attenzione per garantirle sicurezza e un futuro dignitoso. Queste le parole del sindaco. .