Omicidio a Spoleto, disposto fermo del 32enne già indagato

Decisive sono state le informazioni fornite dai conoscenti della vittima e dai vicini dell'indagato. L'omicidio, il sezionamento e l'occultamento del cadavere di Sagor Bala, il 21enne del Bangladesh trovato morto lunedì a Spoleto, in meno di 48 ore è giunto ad una svolta. Martedì l'iscrizione nel registro degli indagati di un uomo di 32 anni, Dmytro Shuryn, ucraino. Dalla perquisizione della sua abitazione, con annessa cantina, e della sua auto non erano emersi elementi tali da consentire il fermo. Sentito come indagato, l'ucraino si era avvalso della facoltà di non rispondere. Ma il lavoro dei militari dell'Arma è proseguito. In una nota il Procuratore capo di Spoleto, Claudio Cicchella, parla di gravi indizi raccolti a carico dell'indagato. Riscontri univoci sono emersi dall'esame dei filmati estrapolati dagli impianti di videosorveglianza presenti lungo le vie di Spoleto e nelle abitazioni private nei pressi del luogo dove è stata rinvenuta la salma e la bicicletta della vittima, in via Primo Maggio. L'ucraino è ora rinchiuso nel carcere di Spoleto, deve rispondere di omicidio, soppressione e distruzione di cadavere e occultamento. Le indagini proseguono, per recuperare le altre parti del corpo del giovane ucciso ma anche per capire il movente di un delitto così efferato. .

