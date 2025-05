Omicidio Boiocchi, confessa uno dei killer

Una conferma arrivata con una confessione. Pietro Andrea Simoncini, accusato di essere uno degli esecutori materiali dell'omicidio dello storico Capo ultra interista Vittorio Boiocchi, ucciso a colpi di pistola il 29/10 del 2022, sotto casa a Milano, ha confermato la ricostruzione di quell'omicidio che aveva fatto l'ex leader della curva Nord e ora collaboratore di giustizia Andrea Beretta, il quale ha ammesso di essere stato il mandante dell'uccisione per l'affare del merchandising e altri business. Dopo gli arresti dello scorso 11/04 da parte della Squadra Mobile della DDA milanese, questa è la prima confessione che si inserisce in uno dei filoni della maxi inchiesta sulle curve San Siro. Secondo la ricostruzione fatta mettere a verbale, Simoncini ha confermato che era lui alla guida dello scooter e che a sparare sarebbe stato Daniel D'Alessandro bloccato in Bulgaria dagli investigatori e poi estradato in Italia. D'Alessandro aveva scelto di non rispondere ai giudici, così come tutti gli altri arrestati, a partire da Marco Ferdico, che era nel direttivo della Nord e il padre Gianfranco a cui Beretta, presunto mandante come messo verbale, avrebbe dato 50000 € per l'omicidio e anche Christian Ferrario, il quale si intestò lo scooter usato dagli esecutori. Simoncini è il padre della compagna di Marco Ferdico, ultrà della Nord. Il PM della DDA di Milano Paolo Storari ha chiesto 16 condanne nel processo abbreviato che include più filoni che hanno portato all'arresto di 19 persone. Nove anni sono stati chiesti per Beretta, imputato per aver ucciso a settembre Antonio Bellocco anche lui nel direttivo ultra nero azzurro e rampollo del clan di 'Ndrangheta e per associazione a delinquere anche con l'aggravante mafiosa. Una riduzione di pena dovuta anche al fatto che Beretta si dichiarò mandante dell'omicidio Boiocchi. .