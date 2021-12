Omicidio Diabolik, polizia arresta presunto killer

L'omicidio più di 2 anni fa, il 7 agosto 2019, al Parco degli Acquedotti di Roma, zona Tuscolana. La vittima, Fabrizio Piscitelli, per tutti Diabolik, era il capo ultrà della Lazio. Era su una panchina, di sera, quando qualcuno vestito da runner, gli esplose un colpo di pistola alla testa che lo uccise all'istante. Ora, quel qualcuno ha un nome e un volto. Sarebbe Raul Esteban Calderon, fermato dalla Squadra Mobile di Roma lo scorso 13 dicembre e adesso in carcere, su convalida del GIP per omicidio aggravato dal metodo mafioso. Il delitto sarebbe maturato nell'ambito del controllo del traffico e spaccio di droga nella Capitale. Calderon è stato identificato grazie a testimonianze, intercettazioni e soprattutto, un video di sorveglianza che ha ripreso le fasi dell'agguato. Dietro le sbarre, l'uomo è stato raggiunto da un ulteriore misura cautelare, insieme a un altro uomo Enrico Bennato, per un altro omicidio, quello di Shehaj Selavdi, commesso a settembre 2020 sulla spiaggia di Torvajanica. L'incrocio delle indagini dei Carabinieri su questo fatto, con quelle della Polizia sulla morte di Diabolik, hanno portato la Procura di Roma a questi risultati.