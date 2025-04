Alberto Stasi, 41enne condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni di carcere per l’omicidio di Chiara Poggi, ha ottenuto la semilibertà. La decisione è stata presa dal tribunale di Sorveglianza di Milano e prevede per Stasi la possibilità di trascorrere parte della giornata al di fuori del carcere per svolgere attività lavorative, istruttive o utili al reinserimento sociale.