Omicidio Ilaria Sula, caccia a possibili complici di Samson

Lucido e controllato Mark Samson, in particolare nella fase successiva all'omicidio di Ilaria, la ragazza senza la quale diceva di non poter vivere. Lo scrive il GIP nell'ordinanza con la quale ha convalidato il fermo del ragazzo, reo confesso che, continua il giudice, dopo l'omicidio è immediatamente rientrato nella normalità, al punto da uscire con un'amica e scrivere al padre di Ilaria fingendo di essere lei. Freddo e insensibile Samson non ha fatto tutto da solo, ha tentato di farlo credere per giorni rispondendo a monosillabi agli inquirenti che gli chiedevano del ruolo svolto dai suoi genitori. Ma alla fine un'altra verità è venuta fuori. La madre ha confessato, lo ha aiutato a pulire casa, a far sparire le tracce, a cancellare tutto quel sangue, ha detto nel corso dell'interrogatorio in questura, era stata proprio lei a chiedere di essere ascoltata. Ora è indagata per concorso nell'occultamento di cadavere. Resta da capire se abbia anche aiutato il ragazzo a chiudere il corpo di Ilaria nella valigia, poi lanciata in un burrone a qualche decina di chilometri da Roma. Investigatori e inquirenti avevano da subito sospettato un coinvolgimento dei genitori e forse anche di altre due persone vicine al ragazzo che potrebbero averlo aiutato nelle fasi successive al delitto. Le indagini continuano per chiarire l'ora in cui Ilaria è stata uccisa, se davvero tra le 11 e le 14 del 26 marzo, come sostiene Samson, oppure già la sera prima, come appare plausibile e verosimile. .