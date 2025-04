Omicidio Ilaria Sula, proseguono le indagini per definire modalità e ruoli

Da una parte le confessioni di Mark Samson e di sua madre che lo ha aiutato a pulire, dall'altro ancora troppi punti oscuri nell'omicidio di Ilaria Sula. Gli inquirenti sono concentrati sul ruolo eventualmente svolto da due amici del ragazzo, uno di loro, Maher Abu Zeid 23 anni metà filippino metà egiziano, citato nell'ordinanza di arresto, parla con "Il Messaggero" e dice di non avere nulla da nascondere, racconta di aver visto Mark il giorno dopo il delitto aveva una mano gonfia e dolorante; io e un altro amico gli abbiamo chiesto cosa fosse accaduto, ci ha risposto che aveva fatto a botte con alcuni ragazzi sotto casa di Ilaria. È la prima di tante bugie e mentre gli appelli per Ilaria si susseguono, lui, secondo il racconto di Maer, era fuori in giro con gli amici tra musiche e risate. Non voleva lasciare l'auto incustodita, ricorda nemmeno per un attimo; forse perché all'interno c'era ancora la valigia con il corpo di Ilaria si chiedono ora gli inquirenti e quando lo avrebbe portato a Poli e soprattutto chi l'ha aiutato. Si rivedono il 31 marzo, il giorno prima del ritrovamento del corpo l'auto è in carrozzeria, dice Mark, l'amico chiede se ha notizie d'Ilaria; lui ipotizza una fuga con qualcuno conosciuto in chat. Ancora bugie, menzogne come quelle che lo vogliono laureato in architettura. Ma non è vero, anzi non c'è neanche vicino. E chi sa che non sia qui la sua motivazione, la sua auto assoluzione perché, come lui stesso ha raccontato al Gip, Ilaria mi chiedeva degli esami e questo per me era un problema, un trauma. E poi, quando è stata uccisa Ilaria? Il 26 mattina, come racconta Mark, o il 25 sera come invece ritengono gli inquirenti e dove è rimasta nascosta la valigia con il corpo, forse in cantina? È lì che per altre quattro ore si è concentrata la scientifica, alla ricerca di tracce. .