Omicidio Martina Carbonaro, Gaia Bozza di Sky ad Afragola

"Ci sono i primi commenti da parte della famiglia della ragazza. Eccoci, Gaia". "Sì, buongiorno. Io mi trovo davanti alla caserma dei Carabinieri. Poco tempo fa è uscito il fermato, si chiama Alessio Tucci, ha 19 anni, ha confessato il delitto. Non accettava la fine della relazione con la giovane vittima, la 14enne Martina Carbonaro. Erano stati insieme circa due anni, poi due settimane fa la ragazza aveva deciso di chiudere la relazione ma i due comunque si vedevano, sembrava in tranquillità, ci hanno raccontato proprio poco fa alcuni familiari che sono presenti qui davanti alla caserma dei Carabinieri, dove in questo momento dentro ci sono i genitori della vittima. Un'apparente tranquillità, soltanto, evidentemente, perché lunedì pomeriggio dopo aver passato del tempo insieme si erano diretti verso questa struttura abbandonata che è l'ex casa del custode dello stadio di Afragola, forse per un chiarimento, non si sa bene il motivo. Fatto sta che purtroppo la giovanissima Martina ha trovato la morte in questa casa abbandonata, è stata uccisa presumibilmente con un corpo contundente, forse una pietra, e non c'è stato nulla da fare. Ovviamente poi l'autopsia chiarirà meglio i contorni della vicenda. Da questo punto di vista il giovane era stato poi già sentito dai carabinieri, che dalle prime ore dopo la scomparsa erano sulle tracce della ragazza, cercavano di rintracciare la ragazza, e aveva detto delle cose che contrastavano con la ricostruzione degli inquirenti. Poi un video di sorveglianza, che riprendeva i due mentre si dirigevano verso questa struttura abbandonata, ha di fatto obbligato il giovane ad ammettere le sue responsabilità. In questi minuti probabilmente sta raggiungendo il carcere".