Omicidio nel padovano, trovato corpo senza vita di un 80enne

Il corpo avvolto in due sacchi neri, occultato in uno sgabuzzino all'interno della sua abitazione a Limena, in provincia di Padova, e ritrovato nel pomeriggio di mercoledì 5 marzo. La morte di Bernardo Bergamin 80 anni risalirebbe ad almeno dieci giorni fa, stando ai primi rilievi eseguiti dal medico legale incaricato. L'uomo sarebbe stato ucciso con diversi colpi inferti alla testa, o almeno così fanno pensare le fratture craniche rilevate, probabilmente provocate dall'assassino con un corpo contundente non ancora identificato. Nel tentativo di nascondere il delitto il più a lungo possibile, il responsabile ha riempito i locali di dispositivi profuma ambienti per coprire l'inconfondibile odore di un corpo in fase di decomposizione. Il principale indiziato è un uomo di 45 anni ospitato per qualche mese dall'ottantenne e del quale per ora si sono perse le tracce. Al vaglio degli inquirenti il possibile movente del delitto. .