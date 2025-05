Omicidio Paganelli, Dassilva in carcere per sciopero della fame

È intenzionato a proseguire con lo sciopero della fame Louis Dassilva, in carcere a Rimini per l'omicidio di Pierina Paganelli, dal 16 luglio scorso. L'uomo si è sempre definito innocente e ha scelto di non mangiare come forma di protesta, dopo che il giudice ha rifiutato la sua scarcerazione. I suoi legali spiegano che Dassilva è stato ricoverato in via precauzionale, appunto, per la sua intenzione di proseguire con lo sciopero. L'omicidio di Pierina Paganelli, morta a 78 anni, risale al 4 ottobre del 2023, fu trovata nel garage della palazzina in cui viveva. Dassilva era il vicino di casa, oltre che sentimentalmente legato alla nuora, Manuela Bianchi, sempre residente nello stesso condominio. La moglie di Dassilva, Valeria Bartolucci, che lo ha visitato in carcere, riferisce di un uomo molto dimagrito, disidratato, senza più speranza né forza di lottare. Secondo la donna, il 35enne, senegalese, avrebbe anche smesso di bere dallo scorso venerdì. Per il 15 maggio è prevista una nuova udienza davanti al tribunale del riesame. Sarà discussa l'impugnazione della seconda ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP. Il giudice aveva rifiutato l'istanza di scarcerazione sulla base delle dichiarazioni rese dalla nuora della Paganelli durante tre giorni di interrogatorio. La Bianchi, indagata per favoreggiamento, avrebbe raccontato agli inquirenti che la mattina del ritrovamento del cadavere Dassilva la avvisò e le disse come comportarsi con la polizia e i vicini di casa. L'indagato rigetta da principio ogni accusa. .