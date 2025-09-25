Omicidio Palau, tracce di sangue nella casa di Ragnedda

Hanno setacciato la casa per ore. I RIS hanno trascorso una seconda giornata nella tenuta di Emanuele Ragnedda tra Palau e Arzachena. L'imprenditore del vino, quarantun anni, è in carcere con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Ha confermato di aver sparato a Cinzia Pinna, che di anni ne aveva 33, dopo una serata trascorsa insieme, così come spiega il suo legale. "Ha inteso dichiarare personalmente e spontaneamente al Procuratore della Repubblica e al suo sostituto, le cose come stavano, ha invitato anche accompagnando di persona, il posto dove si trovava la povera vittima". Ha confessato durante un interrogatorio convulso nella caserma dei Carabinieri, in cui avrebbe raccontato di essersi difeso in un momento di tensione. Nella casa sono state trovate diverse tracce di sangue sul divano e in altri punti. L'ambiente sarebbe stato ripulito dopo il delitto. Gli inquirenti hanno analizzato anche altre zone esterne. Ad indicare dove si trovava il corpo lo stesso Ragnedda, ossia circa 500 metri dall'abitazione, tra i rovi. La vittima è rimasta lì per quasi due settimane, le condizioni del corpo non hanno permesso di capire con quanti colpi di pistola sia stata uccisa. L'esame autoptico, come le analisi nella scena del crimine, saranno fondamentali per ricostruire la dinamica del fatto e per delinearne il movente. Cinzia era di Castelsardo e aveva lavorato in un hotel come cameriera per circa un mese. Ragnedda aveva creato quello che viene definito il bianco più caro d'Italia, il Disco volante. I due avevano trascorso una serata insieme tra l'11 e il 12/09. Era molto tardi quando sono stati immortalati dalle telecamere di sorveglianza nella stessa auto. Prima di essere fermato Ragnedda avrebbe parlato agli investigatori di un'altra persona, ora indagata per occultamento di cadavere, un ventiseienne che vive tra Milano e Palau. I suoi legali hanno dichiarato con insistenza la sua totale estraneità. .

