Omicidio Quartu Sant'Elena, compagno tenta suicidio

"Ci hanno chiamato i familiari della vittima e ci hanno riferito che erano tre giorni circa che non riuscivano a contattarla. Per questo motivo, preoccupati, hanno chiesto il nostro intervento. Siamo entrati e abbiamo trovato il corpo di questa donna cinquantenne". Un omicidio con un'arma da taglio, su questo i carabinieri non hanno avuto dubbi fin dall'inizio. Così è morta Mihaela Kleics, di origini rumene, residente a Quartu Sant'Elena, Cagliari. Le indagini si sono subito concentrate sul compagno, Sandro Sarais, di 56 anni. Lui e la vittima vivevano insieme e litigavano spesso, con toni e minacce che avevano preoccupato i vicini di casa. Dopo l'omicidio l'uomo si era reso irreperibile ed è stato trovato nelle campagne circostanti con alcune ferite da coltello addosso. L'ipotesi è che abbia provato ad uccidersi. Portato in ospedale, è ora in stato di fermo con l'accusa di omicidio.