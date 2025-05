Omicidio Regeni, Descalzi: non riesco a capire le ragioni

"Dell'omicidio assolutamente dell'atrocità dell'accanimento sono rimasto sorpreso, non riesco veramente a immaginarmi le ragioni. È veramente un grande mistero". E l'Amministratore Delegato dell'Eni, Claudio Descalzi a sedersi per primo sul banco dei testimoni nell'udienza del processo, per il rapimento, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Assenti come sempre i quattro imputati, quattro agenti dei servizi segreti egiziani. Scomparso al Cairo il 25/01/2016, Regeni viene ritrovato senza vita il 03/02, lungo la strada che collega la capitale egiziana ad Alessandria, sul corpo i segni delle torture subite in un supplizio durato giorni. "Dopo quello che è stato fatto a al povero Regeni, mi sembrava doveroso parlare con le istituzioni. Ministro, Primo Ministro, anche al Presidente, chiedendo di fare assoluta chiarezza". Ma nulla si è mosso in quei giorni, gli stessi giorni in cui l'Eni firmava il piano di sviluppo del più grande giacimento di gas del Mediterraneo. Anche Luigi Di Maio, poi diventato Ministro degli Esteri, conferma le continue ripetute rassicurazioni dell'Egitto, ad ogni richiesta di chiarezza avanzata dall'Italia. "Era chiaro ed evidente che ci fosse un'assenza di cooperazione. E Poi la lettura del verbale di Abdallah, il Capo dei sindacalisti del Cairo, l'uomo che filmò e tradì Giulio, testimonianza nella quale fa i nomi degli uomini dei servizi segreti, cui denunciò il ricercatore e sono i nomi degli imputati. Accanto ai genitori di Regeni, in aula anche il Sindaco di Fiumicello per la prima volta, a sottolineare l'esigenza di fare chiarezza sulla morte di un ragazzo, una morte spietata, ingiustificata e mai spiegata. Pà di un ragazzo, una morte spietata, ingiustificata e mai spiegata. .