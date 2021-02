Omicidio Rosina, arrestati figlia e nipote

Gli inquirenti avevano subito sospettato di loro, la loro versione così studiata e dettagliata non li aveva convinti. Avevano riferito di aver trovato Rosina a terra in cucina senza vita dopo una rapina in casa da parte di uno sconosciuto che è entrato silenziosamente nel pomeriggio della vigilia di Natale, aveva immobilizzato, legandoli il marito Enrico e la figlia Arianna. A liberarli sarebbe stato il nipote Enea al suo rientro dal supermercato nella villetta di Montecassiano, Macerata, dove vivevano tutti insieme. Una serie di elementi, tuttavia emersi anche nell'immediatezza dei fatti aveva rapidamente portati i Carabinieri, su una pista diversa, che appunto conduceva a loro. L'autopsia sulla donna, innanzitutto, che parla di morte per soffocamento con traumi da schiacciamento del torace che hanno anche causato la frattura di alcune costole e poi il fatto che Rosina, proprio pochi giorni prima di morire si era rivolta, accompagnata da un'amica a un centro antiviolenza di Macerata, proprio per quanto viveva a casa. Adesso la svolta con l'arresto della figlia e del nipote Arianna Orazi ed Enea Simonetti, accusati di concorso in omicidio volontario premeditato e pluriaggravato in simulazione della rapina con il coinvolgimento anche del marito 79enne per il quale però non sono state adottate misure cautelari. La figlia è anche accusata di aver organizzato e diretto l'azione delittuosa e di maltrattamenti ai danni di Rosina.