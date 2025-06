Omicidio Rozza, uccide per cuffiette, killer chiede perdono

Chiede perdono Daniele Rezza, imputato per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, ucciso nell'ottobre del 2024 per un paio di cuffiette da pochi euro a Rozzano, comune della periferia milanese. Nelle brevi dichiarazioni spontanee Rezza ha ribadito di voler chiedere perdono alla famiglia per quello che ha fatto. Una volta in carcere, dice l'imputato, ho chiesto perdono tramite una lettera e sono pronto a fare un percorso di giustizia riparativa. Nel processo davanti alla Corte d'assise di Milano per omicidio volontario aggravato dai futili motivi e la minorata difesa e rapina aggravata, Rezza ha ripercorso quella notte dell'11 ottobre scorso. "Non era mio intento ammazzarlo, volevo solo rapinarlo. Mi sono avvicinato con il coltello per farmi dare quello che aveva e lui ha reagito, si è innervosito, mi è saltato addosso", ha detto ai giudici. In aula c'era anche la madre di Mastrapasqua che ha reagito di fronte a questa versione dell'imputato. Non è vero, sei un bugiardo, ha urlato la donna, una coltellata mortale per rubargli un paio di cuffiette da pochi euro. Rezza prova a giustificarsi d'istinto ho alzato il coltello e l'ho puntato contro di lui, appena l'ho tolto sono scappato senza neanche voltarmi, io non pensavo di averlo ammazzato, non era mio intento. La difesa dei familiari della vittima precisa che la lettera non è mai giunta alla famiglia, non c'è traccia negli atti del pubblico ministero, inoltre dagli accertamenti tecnici emerge che sotto le unghie e sulle mani della vittima non c'erano tracce di DNA di Rezza, quindi vuol dire che Mastrapasqua non lo ha toccato, così come Manuel non ha ferite da difesa né sulle mani e sulle braccia. L'avvocata Minotti, che difende i familiari della vittima, precisa l'azione è stata fulminea, è durata 30 secondi, gli ha strappato le cuffie, lo ha accoltellato e se n'è andato come se nulla fosse. La prossima udienza è fissata per il 2 luglio. .