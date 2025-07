Omicidio Rozzano: condanna a 27 anni per Daniele Rezza

"Ci aspettavamo l'ergastolo, ma purtroppo questa è la legge." A dire queste parole, con la voce rotta dalla disperazione è il fratello di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso a Rozzano nella notte tra il 10 e l'11 ottobre 2024 per un paio di cuffie wireless da Daniele Rezza, condannato a 27 anni di reclusione. Accanto al fratello era presente anche la madre di Manuel che ha auspicato che Rezza trascorra tutto il periodo della condanna in carcere. La sentenza della Corte di Assise di Milano, presieduta dalla giudice Antonella Bertoja, ha riconosciuto le aggravanti della minorata difesa e dei futili motivi, ma ha fatto decadere quella del nesso tra la rapina e l'omicidio. La pena inflitta a Rezza, 19enne all'epoca dell'omicidio e con precedenti per furto e rapina, è più alta della richiesta della Procura, pari a vent'anni di carcere senza il riconoscimento di alcuna aggravante. I giudici intanto hanno riconosciuto anche i risarcimenti ai familiari di Manuel e a carico dell'imputato. All'epoca la storia scosse molto l'opinione pubblica, le telecamere di sicurezza avevano ripreso il momento in cui si incrociavano le strade dell'omicida e della vittima a Rozzano. Manuel Mastrapasqua, con in testa le cuffie, poco dopo la mezzanotte era uscito dal supermercato di via Farini in cui lavorava per fare ritorno a casa. Rezza invece era stato ripreso mentre camminava per le vie di Rozzano intorno alle 02:40, coltello in mano. Per le motivazioni del verdetto si dovranno ora aspettare 90 giorni. .