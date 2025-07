Omicidio Rozzano, condanna a 27 anni per Rezza

La rabbia non passa come il dolore per l'uccisione di Manuel Mastrapasqua, trentun anni accoltellato a morte a Rozzano nel milanese, la notte dell'11 ottobre 2024 per un paio di cuffie wireless da 14 euro, mentre rincasava dal lavoro. Ma la sentenza decisa dalla Corte d'Assise di Milano appaga almeno in parte il desiderio di giustizia invocato dalla famiglia e infligge 27 anni di reclusione a Daniele Rezza, ora ventenne che quella notte incrociò Manuel, lo rapinò e lo uccise, una condanna più severa rispetto ai vent'anni chiesti dalla Procura che aveva proposto l'esclusione di tutte le aggravanti contestate e il riconoscimento delle attenuanti generiche. Nella sua requisitoria la PM aveva evidenziato il contesto sociale e familiare dell'imputato descritto come trascurato e smarrito. Anch'io sono cresciuto in giro per Rozzano senza un padre, ha detto Michael, fratello di Manuel, ma non faccio queste cose. "Ci aspettavamo l'ergastolo, ma purtroppo questa è la legge." "Però comunque la giudice ha dato una pena superiore a quella chiesta dalla PM." "Sì, almeno questo è un traguardo, però ..." "27 anni, deve farli tutti però. Tutti. In carcere." La Corte d'Assise ha escluso solo l'aggravante del nesso tra la rapina e l'omicidio, confermando però quelle della minorata difesa e dei futili motivi che il PM aveva chiesto di escludere. Rezza è stato inoltre condannato al risarcimento dei danni in favore delle persone offese. "Due capi di imputazione era un reato da ergastolo, ma accettiamo la decisione della Corte d'Assise, riteniamo la pena congrua, al momento congrua." Un processo carico di tensione e disperazione quello per l'omicidio di Manuel. "Infame, bastardo." Durante le udienze oltre alla visione dei video che ritraggono l'incontro fatale di quella notte tra la vittima e Rezza, sono stati ascoltati anche gli strazianti messaggi vocali di Manuel subito dopo l'aggressione mentre era in fin di vita. .