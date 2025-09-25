Omicidio Spoleto, fermo per l'ucraino indagato: gravi indizi

Decisive sono state le informazioni fornite dai conoscenti della vittima e dai vicini dell'indagato. L'omicidio, il sezionamento e l'occultamento del cadavere di Sagor Bala, il 21enne del Bangladesh trovato morto lunedì a Spoleto, in meno di 48 ore è giunto ad una svolta. Martedì l'iscrizione nel registro degli indagati di un uomo di 32 anni, Dmytro Shuryn, ucraino. Dalla perquisizione della sua abitazione, con annessa cantina, e della sua auto non erano emersi elementi tali da consentire il fermo. Sentito come indagato, l'ucraino si era avvalso della facoltà di non rispondere ma il lavoro dei militari dell'Arma è proseguito. Si cerca il coltello usato per fare a pezzi la vittima dopo che è stata uccisa. In una nota il Procuratore capo di Spoleto, Claudio Cicchella, parla di gravi indizi raccolti a carico dell'indagato. Riscontri univoci sono emersi dall'esame dei filmati estrapolati dagli impianti di videosorveglianza presenti lungo le vie di Spoleto e nelle abitazioni private nei pressi del luogo dove è stata rinvenuta la salma e la bicicletta della vittima, in via Primo Maggio. L'ucraino è ora rinchiuso nel carcere di Spoleto, deve rispondere di omicidio, soppressione e distruzione di cadavere e occultamento. Le indagini proseguono per recuperare le altre parti del corpo del giovane ucciso ma anche per capire il movente di un delitto così efferato, forse un piccolo debito della vittima nei confronti dell'indagato, ma quella dei soldi è solamente una delle piste.

